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5 февраля, 2025
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Представлен Opera Air — первый в мире браузер для «спокойствия и равновесия»

Opera Air

Компания Opera Software представила новый браузер Opera Air. Это «первый в мире браузер без подписок и приложений, который активно улучшает ваше самочувствие», — так описывают решение разработчики.

Безопасный и полнофункциональный Opera Air создан для того, чтобы пользователи чувствовали себя лучше во время работы в интернете. Браузер позволяет легче сфокусироваться на текущих задачах, не отвлекаясь на раздражающие и отвлекающие факторы, которыми изобилует современная сеть. Есть встроенный блокировщик рекламы Ad Blocker.

В новый браузер интегрированы «инструменты осознанности», такие как дыхательные упражнения, медитация, бинауральные ритмы, растяжка и позитивные цитаты, непосредственно в процессе просмотра. Пользователи могут активировать напоминания (функцию можно настроить под себя) о необходимости сделать перерыв. Также можно запустить успокаивающие звуки и музыку, чтобы снять стресс и улучшить концентрацию. Упражнения на дыхание и гибкость можно делать, включив веб-камеру с подсказками на 3D-модели в реальном времени.

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