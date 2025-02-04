Создано платье из 3600 метров оптоволоконных кабелей — своеобразное олицетворение интернета

Для большинства людей интернет полностью интегрирован в повседневную жизнь. За более чем 30 лет он произвел революцию в сферах коммуникаций, здравоохранения, образования, бизнес-операций, развлечений и многого другого. Но за всем нашим цифровым опытом скрывается скрытый физический мир из оптоволоконных кабелей, маршрутизаторов, коммутаторов, межсетевых экранов, спутников, подводных кабелей и, конечно же, центров обработки данных, в которых находится большая часть мировой технологической инфраструктуры. Эти материальные элементы, а также команды инженеров, которые поддерживают их работу, позволяют данным перемещаться из одного места в другое в мгновение ока.

Чтобы помочь воплотить в жизнь «невидимые силы нашего интеллектуального века», компания Equinix в партнерстве с модельером Максимилианом Рейнором создала единственное в своем роде творение, своеобразное олицетворение всего интернета и его запутанной сети — платье из оптоволоконных кабелей, металлических шайб и болтов.

На изготовление платья ушло примерно 640 часов работы целой команды и 3600 метров проводов — их длины достаточно на 72 олимпийских бассейна. Вес изделия составил внушительные 25 кг.

Основная цель компании Equinix и модельера Максимилиана Рейнора показать, насколько на самом деле важны материальные аспекты технологий. Физические кабели являются основной частью критически важной инфраструктуры, обеспечивающей цифровое соединение. Выполненное в единичном экземпляре платье олицетворяет сеть из физических материалов, которая способствовала появлению величайших достижений человечества в наше время. Без центров обработки данных, без физической инфраструктуры и без людей, благодаря которым это все работает, у нас не было бы ни интернета, ни искусственного интеллекта, ни передовых устройств, меняющих окружающий мир каждую секунду.