Илон Маск анонсировал Grok 3 — «самый умный ИИ на Земле»

Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что принадлежащая ему компания xAI представит 18 февраля в 08:00 по бакинскому времени чат-бота Grok 3. Презентация ИИ-бота будет транслироваться в прямом эфире, что позволит сразу оценить его функциональность.

Маск называет чат-бота Grok 3 «самым умным ИИ на Земле». Согласно анонсу, он будет бесплатным и без цензуры.

Grok 3 is so based 😂 pic.twitter.com/Rfphquqk2b — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2025

Бизнесмен также опубликовал скриншот общения с чат-ботом, которого спросили, что он думает об издании The Information. ИИ назвал портал «мусором» и призвал получать достоверную информацию только в соцсети X.