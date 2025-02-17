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18 февраля, 2025
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Илон Маск анонсировал Grok 3 — «самый умный ИИ на Земле»

Grok 3

Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что принадлежащая ему компания xAI представит 18 февраля в 08:00 по бакинскому времени чат-бота Grok 3. Презентация ИИ-бота будет транслироваться в прямом эфире, что позволит сразу оценить его функциональность.

Маск называет чат-бота Grok 3 «самым умным ИИ на Земле». Согласно анонсу, он будет бесплатным и без цензуры.

Бизнесмен также опубликовал скриншот общения с чат-ботом, которого спросили, что он думает об издании The Information. ИИ назвал портал «мусором» и призвал получать достоверную информацию только в соцсети X.

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