HP выпустил ИИ-ноутбук EliteBook X G1a (2025) со 128 Gb оперативной памятью за $4299

Компания HP представила ноутбук высокого класса EliteBook X G1a (2025), ориентированный на вычисления с использованием искусственного интеллекта. Он выделяется 128 Gb оперативной памяти LPDDR5x-8533, что превышает типичный предел в 64 Gb для ноутбуков с Windows премиум-класса.

Кроме того, ноутбук оснащен мощным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 375 с 12 ядрами, 24 потоками и тактовой частотой до 5,1 GHz. CPU предназначен для эффективной работы ИИ, позволяя устройству локально запускать большие языковые модели с 70–120 млрд. параметров. Работает процессор в паре с графическим ускорителем AMD Radeon 890M, емкость SSD (PCIe Gen4 NVMe) составляет 1 Tb. Ноутбук не имеет дискретной графики.

HP EliteBook X G1a (2025) оборудован 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880×1800 пикселей, пиковой яркостью 400 нит, охватом 100% цветовой гаммы sRGB и технологией HP Eye Ease для снижения воздействия вредного синего света на зрение пользователя.

Для проводных соединений предусмотрены порты Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), USB Type-C (10 Гбит/с), HDMI 2.1, USB Type-A и 3,5-мм аудиовыход. Для подключения к беспроводным сетям имеются модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Емкость аккумулятора составляет 74,5 Вт·ч, мощность зарядного комплектного устройства — 100 Вт. Ноутбук получил корпус из алюминиевого сплава весом 1,49 кг, аудиосистему Poly Studio, сканер отпечатков пальцев и 5-мегапиксельную камеру с поддержкой Windows Hello.

При цене $4299 HP 2025 EliteBook X G1a позиционируется как один из самых мощных ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта в своем классе.