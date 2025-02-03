Apple скоро запустит Confetti — новый iCloud-сервис для организации мероприятий

Компания Apple готовится к запуску нового iCloud-сервиса для организации мероприятий, об этом сообщил журналист Марк Гурман из Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По его словам, релиз ожидается уже на этой неделе.

Новый сервис с кодовым названием Confett будет заметно отличаться от штатного приложения «Календарь», имеющего похожую функцию, и не только дизайном интерфейса. Гурман отметил, что Apple уже несколько лет стремится обновить «Календарь», и появление Confetti может стать лишь первым шагом на этом пути. Он также добавил, что новый сервис привязан к iOS 18.3, распространение которой началось в конце января.

Предполагается, что сервис Confett будет представлен и как приложение, и как служба iCloud с веб-версией. Он должен стать «новым способом приглашать людей на вечеринки, мероприятия и встречи». В приложении будет отображаться список людей, приглашенных на то или иное мероприятие, а также тех, кто уже подтвердил свое участие.