Apple выпустила приложение Invites для создания и приглашения на мероприятия

Компания Apple выпустила новое мобильное приложение Invites, разработанное для упрощения процесса создания и управления приглашениями на мероприятия для пользователей iPhone. Например, можно создать событие, поделиться ссылкой на него даже с теми, у кого нет iPhone или аккаунта Apple, и отслеживать, кто из гостей согласился прийти.

Карточку приглашения можно кастомизировать: выбрать готовую картинку из медиатеки или изображение из своей галереи, задать плейлист с помощью общего альбома Apple Music, сгенерировать описание и выбрать шрифт. Можно использовать Apple Maps для навигации и прогнозы Weather, помогающие гостям планировать посещение мероприятия. После проведения мероприятия участники могут добавлять фотографии в Shared Album внутри приглашения, сохраняя общие воспоминания и впечатления.

Создавать приглашения могут только пользователи с подпиской iCloud+. Гости могут отвечать на приглашения как через новое приложение для iPhone, так и через веб-интерфейс, без необходимости подписки на iCloud+ или наличия учетной записи Apple. Организатор мероприятия также может отправлять сообщения в уже созданное событие — их увидят все приглашенные гости.

Приложение Apple Invites уже доступно в App Store для iPhone с iOS 18 или более новой версией, а также через веб-интерфейс на icloud.com/invites. Некоторые функции могут быть недоступны в определенных регионах или на определенных языках. Дополнительную информацию о доступности функций можно найти на сайте Apple.