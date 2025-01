Volkswagen Passat 2024-cü ildə Çində TOP-10 ən populyar avtomobil arasındadır

Çində 2024-cü ildə avtomobil satışlarının nəticələrinə yekun vurulub, ona görə də “Chinese Cars” ən populyar modellərin reytinqini dərc edib.

Ən maraqlısı odur ki, bir nömrəli model ümumiyyətlə Çin deyil, Amerika istehsalıdır. Tesla Model Y krossoveri 480 309 ədəd satılaraq birinci yeri tutub.

BYD Qin Plus, keçən ilin sonuna qədər satış cədvəllərinə liderlik etsə də, Model Y-dən cəmi 284 ədəd geridə idi. Ümumi satış: 480 025 ədəd, ikinci yer. Reytinqdə üçüncü yeri yığcam BYD Seagull tutub: 2024-cü ildə bu hetçbekin satışı 453 593 ədəd təşkil edib.

İlk 10-luğa BYD Song Plus, Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida, BYD Yuan Plus, Wuling Hongguang Mini EV, Volkswagen Passat və BYD Song Pro daxildir. Lakin 2023-cü ildə oxşar reytinqdə olan BYD Dolphin, Changan CS75 Plus və Volkswagen Sagitar ilk 10-luqdan kənarda qalıb.

İlk 100-lük haqqında danışsaq, onun 57%-ni Çin markalı avtomobillər təşkil edir. BYD şirkətinin nə az nə çox 13 modeli birinci yeri tutub. Geely-nin ilk 100-lükdə səkkiz modeli, Wuling, Li Auto və Changan-ın isə hər birinin siyahıda dörd modeli var.

Tam TOP-100 belə görünür: