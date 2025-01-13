Мировые поставки PC в 2024 году выросли на 3,8% до 255 млн. единиц

Мировой рынок PC в 2024 году был стабилен и завершился на пути к восстановлению и коммерческому циклу обновления в 2025 году. Согласно последним данным аналитического агентства Canalys, общие поставки настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций выросли на 4,6% до 67,4 млн. единиц. Поставки ноутбуков (включая мобильные рабочие станции) достигли 53,7 млн. единиц, увеличившись на 6,2%. В это же время поставки настольных компьютеров (включая настольные рабочие станции) упали на 1,4% до 13,7 млн. единиц. Ожидается, что 2025 год станет годом ускорения роста, поскольку окончание поддержки Windows 10 в октябре подтолкнет сотни миллионов пользователей к обновлению своих устройств.

«Продемонстрированные на CES 2025 достижения подчеркивают стремление отрасли сделать PC с поддержкой искусственного интеллекта основной категорией, вовлекая потребителей в разговоры о более масштабном обновлении парка. Поскольку дорожные карты поставщиков процессоров начинают включать все больше моделей, предназначенных для работы с искусственным интеллектом, мы ожидаем, что PC с поддержкой ИИ будут составлять 35% мировых поставок в 2025 году», — отмечает, главный аналитик Canalys Ишан Датт (Ishan Dutt).

В IV квартале 2024 года компания Lenovo заняла первое место, поставив 16,9 млн. единиц по всему миру, что отражает годовой рост на 4,9% по сравнению с уже сильными показателями поставок в IV квартале 2023 года. HP оказалась на втором месте со снижением поставок на 1,6%, поставив в общей сложности 13,7 млн. единиц по всему миру. Dell сохранила третье место, а Apple осталась на четвертом месте. Замыкает пятерку лидеров компания ASUS, показав самый высокий рост на 21,6% в годовом исчислении среди ведущих поставщиков.