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24 января, 2025
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Sony прекращает производство дисков Blu-ray

Sony Blu-ray

Компания Sony сообщила о прекращении производства дисков Blu-ray в феврале 2025 года. Это также касается носителей информации MiniDisc, MD Data и кассеты MiniDV.

Потребительские Blu-ray диски Sony прекратила выпускать еще в середине 2024 года, но сохранила производственные линии оптических носителей для бизнеса и корпоративных клиентов. Так как потоковые сервисы практически вытеснили физические носители, коммерческих продаж стало недостаточно для сохранения рентабельности бизнеса Sony по производству оптических носителей, поэтому они будут прекращены.

Прекращение производства дисков Blu-ray знаменует собой конец целой эпохи. Компания поблагодарила аудиторию за использование своей продукции и уточнила, что не планирует выпускать какие-либо аналоги носителей. На сегодняшний день диски Blu-ray пока еще доступны для покупки на различных онлайн-платформах, но это продлится только какое-то время — до исчерпания складских запасов.

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