QNAP представляет облачную платформу Hybrid Backup Center и приглашает принять участие в программе бета-тестирования

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, объявляет о запуске бета-версии Hybrid Backup Center — SaaS-платформы, которая оптимизирует и централизует управление резервным копированием. Благодаря единому интерфейсу Hybrid Backup Center позволяет пользователям эффективно управлять задачами Hybrid Backup Sync на нескольких устройствах QNAP NAS, расположенных на разных сайтах. Это решение предназначено для предприятий с обширными развертываниями NAS, предлагая бесперебойный контроль над сложными операциями резервного копирования. Hybrid Backup Center значительно снижает накладные расходы на IТ, а также повышает уровень защиты и надежность данных за счет упрощенной реализации стратегии резервного копирования «3-2-1».

«Hybrid Backup Center упрощает управление резервными копиями на нескольких сайтах с QNAP NAS, — отмечает директор SaaS Backup and Data Management BU в QNAP Амол Наркхеде (Amol Narkhede). — Благодаря централизации резервного копирования ваши рабочие процессы оптимизируются, сложность управления задачами значительно снижается, а ручные/фрагментированные задания резервного копирования уходят в прошлое. Это позволяет организациям сосредоточиться на своих операциях, зная, что их данные защищены и эффективно управляются, без обычных накладных расходов на IТ».

Основные функции Hybrid Backup Center:

Централизованное управление: централизованное управление заданиями резервного копирования/синхронизации «1-to-N» или «N-to-1» Hybrid Backup Sync, планирование нескольких заданий резервного копирования и восстановления данных.

централизованное управление заданиями резервного копирования/синхронизации «1-to-N» или «N-to-1» Hybrid Backup Sync, планирование нескольких заданий резервного копирования и восстановления данных. Мониторинг в реальном времени: отслеживание состояния заданий резервного копирования/восстановления на нескольких сайтах QNAP NAS и поддерживаемых целевых устройствах, а также резервное копирование журналов на панели управления.

отслеживание состояния заданий резервного копирования/восстановления на нескольких сайтах QNAP NAS и поддерживаемых целевых устройствах, а также резервное копирование журналов на панели управления. Поддерживает QNAP NAS, облачные службы хранения данных и файловые серверы: резервное копирование, восстановление и синхронизация данных с/на локальное хранилище, облачные службы (включая хранилище myQNAPcloud) или удаленные серверы (с использованием протоколов RTRR, Rsync, FTP и CIFS/SMB).

резервное копирование, восстановление и синхронизация данных с/на локальное хранилище, облачные службы (включая хранилище myQNAPcloud) или удаленные серверы (с использованием протоколов RTRR, Rsync, FTP и CIFS/SMB). Интуитивно понятный виджет топологии: пользователи могут легко визуализировать всю инфраструктуру резервного копирования с помощью динамического и удобного представления топологии. Эта функция предлагает полный обзор всех подключенных устройств NAS, мест назначения резервного копирования и статусов заданий, предоставляя информацию в реальном времени и упрощая управление резервным копированием для бесперебойной работы и повышения эффективности.

пользователи могут легко визуализировать всю инфраструктуру резервного копирования с помощью динамического и удобного представления топологии. Эта функция предлагает полный обзор всех подключенных устройств NAS, мест назначения резервного копирования и статусов заданий, предоставляя информацию в реальном времени и упрощая управление резервным копированием для бесперебойной работы и повышения эффективности. Управление версиями и хранение: поддерживает версии резервных копий по номерам или дням для непрерывной защиты данных.

Вы можете присоединиться к программе бета-тестирования Hybrid Backup Center прямо сейчас и получить шанс выиграть приз!

Получить больше информации о Hybrid Backup Center и подать заявку на участие в программе бета-тестирования вы можете на странице https://www.qnap.com/go/software/hybrid-backup-center.