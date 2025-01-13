DIS Group провела мастер-класс по управлению данными для ведущих компаний Азербайджана

DIS Group организовала в Баку мастер-класс «Управление данными для эффективной цифровой трансформации», который объединил директоров по данным (CDO) и специалистов крупнейших азербайджанских компаний, включая Azercell, Xalq Bank и представителей компаний, входящих Paşa Holding. Участники мероприятия изучили передовые подходы и инструменты для управления корпоративными данными, а также обменялись практическим опытом.

Содействие цифровой трансформации Азербайджана

Быстрое развитие цифровой экономики Азербайджана создает растущий спрос на инновационные ИТ-решения, включая Data Governance. Этот подход позволяет компаниям принимать более обоснованные стратегические решения, повышать качество продуктов и услуг, а также оптимизировать бизнес-процессы.

Технический директор DIS Group Олег Гиацинтов отметил: «Интерес заказчиков и партнеров к управлению данными в Азербайджане очень велик. Участники мастер-класса проявили глубокую вовлеченность в вопросы построения прототипов решений Data Governance и организационной структуры».

Углубление сотрудничества с локальными компаниями

Мастер-класс продемонстрировал высокий уровень зрелости азербайджанских компаний в выборе и внедрении современных ИТ-решений. Особенно востребованными оказались темы, связанные с подходом DataOps и ролью стюарда данных. Эти обсуждения подтвердили готовность местных компаний развивать партнерство и внедрять передовые технологии в сфере управления данными.

DIS Group планирует продолжить развитие сотрудничества с азербайджанскими компаниями, предлагая комплексные решения в области Data Governance и цифровой трансформации. В планах — проведение новых обучающих программ и мероприятий, направленных на поддержку бизнеса и развитие локальных ИТ-экспертов.

О компании DIS Group

DIS Group эксклюзивно представляет в СНГ решения ведущих мировых вендоров, таких как Informatica, Citrix, NICE Actimize и другие. Компания предлагает консалтинговые услуги и реализует проекты цифровой трансформации, помогая заказчикам адаптироваться к современным вызовам.