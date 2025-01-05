5 трендов 2025 года от IBM

В 2025 году руководители предприятий ожидают увидеть значительный сдвиг в инновациях в области искусственного интеллекта. Вероятно, некоторые организации начнут выделяться. Будет ли ваша одной из них? На этот вопрос отвечает исследование компании IBM «5 Trends for 2025». Познакомившись с этими тенденциями в технологиях и бизнесе 2025 года, вы поймете, что необходимо знать руководителям, чтобы преодолеть предстоящие препятствия, и узнайте, как получить конкурентное преимущество.

Агентный ИИ преобразует ваш бизнес, но сначала вам нужно переквалифицировать своих сотрудников. Будущее работы переписывается с помощью ИИ. Но многие сотрудники не готовы к тому, что будет дальше, и прогресс остановится, если слишком много людей останутся позади. Несмотря на усилия по замедлению его роста, технический долг продолжает расти. Время — деньги. И руководители всегда ищут способы сэкономить и то, и другое. Но обходные пути, ускоряющие трансформацию в краткосрочной перспективе, часто создают технический долг, который ограничивает долгосрочные инновации и рост. Видение рынка в эпоху ИИ — это все. Постоянные сбои никуда не денутся. Но это не значит, что они не предсказуемы. Чтобы управлять проблемами, где бы они ни возникли, лидеры должны иметь возможность охватить общую картину, включая мелочи на уровне рынка, одним всеобъемлющим взглядом. Они должны стратегически корректировать операции на основе изменений на уровне рынка, не слишком реагируя на локальные сбои по мере их возникновения. Быстрый поворот к ИИ перевернул IТ-бюджеты. Генеративный ИИ сделал традиционный процесс IТ-бюджетирования несостоятельным. Он посылает ударные волны по технологическим и финансовым командам, поскольку они спешат пересмотреть свои приоритеты расходов и перевести деньги туда, где они больше всего нужны. Инновации в области продуктов и услуг ИИ — цель № 1 для генерального директора, но бизнес-модели не поспевают за ней. Поскольку генеративный ИИ усиливает инновации, конвейер новых продуктов и услуг трещит по швам. Но многие организации слишком привязаны к старым бизнес-моделям, чтобы использовать новые возможности для стимулирования роста.

Сотрудничая с организациями, которые предлагают дополнительные возможности в области ИИ, компании могут использовать обширную сеть экспертных знаний и ресурсов, которые усиливают инновации. Теперь уже не нужно быть лучшим во всем! Нужно быть лучшим в том, что вы делаете лучше всего, и привлекать партнеров для всего остального.