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22 января, 2025
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Количество загрузок приложения «SİMA İmza» превысило 3 миллиона

AzInTelecom

Мобильное приложение «SİMA İmza», разработанное ООО «AzInTelecom», функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, превысило 3 миллиона загрузок, из которых более 1 миллиона были зафиксированы за последние пять месяцев. Запущенное в 2022 году, приложение стремительно расширило свой охват. На сегодняшний день число партнёров, использующих цифровую подпись нового поколения, приближается к 70. Благодаря единой системе доступа «digital.login», «SİMA İmza» предоставляет доступ к более чем 150 государственным порталам. Помимо этого, около 40 финансовых учреждений, в том числе 10 банков, перевели различные услуги в цифровой формат с помощью данного решения.

С приложением «SİMA İmza» частные лица и организации избавлены от необходимости обращаться в центры обслуживания для получения электронной подписи. Цифровую подпись можно получить в любое время, независимо от местоположения, используя смартфон с подключением к Интернету. Для этого достаточно скачать приложение и пройти регистрацию. Услуга полностью бесплатна для граждан.

Цифровая подпись SİMA ускоряет цифровую трансформацию страны, упрощая использование цифровых решений для пользователей и расширяя их участие в рамках работы цифрового правительства благодаря сотрудничеству государства и бизнеса. «SİMA İmza» позволяет значительно экономить время и средства, сокращая необходимость в дополнительном персонале и бумажных документах для обработки физических обращений. В результате устраняются длительные и утомительные очереди.

Интеграция искусственного интеллекта и биометрической идентификации в приложение «SİMA İmza» значительно повышает надежность данного решения. Технология распознавания лиц обеспечивает безопасность, исключая случаи мошенничества. Для получения дополнительной информации о цифровой подписи нового поколения посетите сайт www.sima.az или обратитесь в контактный центр по номеру 157.

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