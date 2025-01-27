MSI выпустил десктоп со встроенным дисплеем и мощным железом

Компания MSI выпустила настольный компьютер MEG VISION X AI Phantom, который был представлен на CES 2025. Особенностью новинки стал большой 13-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1080p, расположенный на передней панели корпуса. Экран используется в качестве центра управления различными параметрами компьютера, но при необходимости может работать как второй дисплей. Есть встроенные динамики и микрофон.

Аппаратная платформа MEG VISION X AI Phantom включает флагманский процессор Intel Core Ultra-9 285K, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, 48 Gb оперативной памяти стандарта DDR5 и твердотельный накопитель Gen5 на 2 Tb. Используется продвинутая фирменная система охлаждения Silent Storm Cooling AI, в состав которой входят воздушная камера, вентиляторы с ИИ-управлением, система мониторинга температуры SSD и радиаторы Glacier Armor.

Компьютер оснащен модулем беспроводной связи Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 5,8 ГБ/с и работает под управлением Windows 11. Габариты составляют 502 × 299 × 423 мм.

Цена MSI MEG VISION X AI Phantom в Китае составляет $4141.