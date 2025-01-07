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8 января, 2025
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«Azercell Könüllüləri» поздравили детей с праздником

Azercell

Волонтеры реализовали очередную благотворительную инициативу под девизом «Поделимся радостью!» в преддверии Нового года.

Организация «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») провела очередную благотворительную акцию по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции, организованной под девизом «Поделимся радостью!», волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны, а также малообеспеченные семьи, и вручили их детям праздничные подарки.  В рамках этой инициативы было охвачено более 200 детей.

Кроме того, при содействии Исполнительной власти Хаджикабулского района «Azercell Könüllüləri» организовали праздничное мероприятие для детей этого региона. В ходе визита были проведены развлекательные мероприятия для детей.

Списки детей были предоставлены Исполнительной властью Хаджикабулского района и Общественным объединением «Zəfər».

Следует отметить, что волонтерская группа «Azercell Könüllüləri», состоящая из сотрудников компании, была создана в 2004 году. С тех пор она регулярно проводит социальные проекты и благотворительные инициативы.

Для подробной информации об ООО «Azercell Telecom» и деятельности компании, посетите официальный сайт Azercell.

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