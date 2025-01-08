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9 января, 2025
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Asus ROG NUC 2025: мощный мини-ПК с Intel Core Ultra 200HX и GeForce RTX 5080

Asus ROG NUC 2025

На выставке CES 2025 компания Asus представила мини-ПК ROG NUC 2025 модельного года. Устройство получило процессор Intel Core Ultra 200HX и видеокарту Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop. На данное время это самый маленький ПК с такими комплектующими.

Asus ROG NUC 2025 может быть оснащен процессором Ultra 9 или Ultra 7, но конкретная модель не называется. Установлены 16 Gb оперативной памяти DDR5 6400, с возможностью расширения до 96 Gb, а также твердотельный накопитель PCIe 4.0 M.2 емкостью 1 Tb, поддерживающий расширение до 2 Tb.

Мини-ПК оборудован звуковой картой Realtek ALC3251. На передней панели размещены порты: один USB 3.2 Gen2x2-C, USB-А 3.2 (10 Гбит/с), на задней панели имеются Thunderbolt 4, два порта HDMI 2.1, два сетевых порта DP 2.1, четыре USB-А 3.2 (10 Гбит/с) и RJ45. Есть поддержка WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Габариты составляют 282,4 x 187,7 х 56,5 мм, вес — 3,12 кг.

Цена на Asus ROG NUC 2025 и дата начала продаж пока не сообщаются.

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