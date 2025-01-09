Asus представил Vivobook 14 Flip и 16 Flip с Intel Core Ultra 7 256V от $900

На CES 2025 компания Asus представила новые версии ноутбуков Vivobook 14 Flip и Vivobook 16 Flip на базе процессора Intel Core Ultra 7 256V. Устройства доступны в вариантах с 16 Gb оперативной памятью и SSD PCIe 4.0 емкостью 512 Gb и 1 Tb.

Asus Vivobook 14 Flip оборудован 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Hz, а Vivobook 16 Flip — 16-дюймовым Lumina OLED-экраном с гораздо более высоким разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой 120 Hz. Обе версии поддерживают сенсорное управление, а также стилус.

Что касается портов, то оба ноутбука оснащены USB 3.2 Gen 1, Type-C 3.2 Gen 2 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, аудиоразъемом и кардридером microSD. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Имеется ИК-камера 1080p. Vivobook 14 Flip получил аккумулятор емкостью 70 Втч, а Vivobook 16 Flip – батарею на 75 Втч. Ноутбуки поддерживают зарядку мощностью 65 Вт через USB-C и поставляются с адаптером переменного тока на 65 Вт. Устройства будут поставляться с операционной системой Windows 11 Home.

Цена Asus Vivobook 14 Flip составит $899,99 за версию с 512 Gb памяти (в продаже с 3 февраля), а вариант с 1 Tb будет стоить $999,99 (7 апреля). Vivobook 16 Flip с 512 Gb памяти будет предложен за $1099,99 (10 марта), а версия с 1 Tb — за $1,199,99 (3 февраля).