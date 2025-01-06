Getty Images и Shutterstock обсуждают возможность слияния

Крупнейшие фотостоки в мире, Getty Images и Shutterstock, обсуждают возможность объединения, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Компании пытаются противостоять снижению ценности стоковой фотографии из-за растущего влияния систем генерации изображений на основе искусственного интеллекта. Кроме того, интерес Getty Images к слиянию обусловлен растущим спросом на визуальный контент, так как потребители все больше времени проводят в интернете. На фоне этой новости акции Getty Images выросли на 32%, что является максимальным показателем с 2023 года, а акции фотобанка Shutterstock — на 12%.

Объединение Shutterstock и Getty Images позволит создать крупнейшую в мире компанию стоимостью более $2 млрд., предоставляющую оригинальные фотографии и изображения. Но для осуществления этого решения сделку должны одобрить антимонопольные органы. Компании рассчитывают на более благоприятные условия для сделки при новой администрации Дональда Трампа (Donald Trump), отмечает Bloomberg. Но специалисты полагают, что слияние такого масштаба обязательно подвергнется тщательной проверке.

В настоящий момент Getty Images рассматривает варианты того, как именно оформить сделку. Но окончательное решение пока не принято — компания может отказаться от слияния. Представители Getty Images воздержались от комментариев, тогда как представители Shutterstock не ответили на запросы журналистов.

Компания Getty Images, основанная в 1995 году, имеет большую библиотеку фотографий, видео, иллюстраций и композиций, которые используются в новостях, рекламе и индустрии развлечений. Shutterstock, вышедшая на биржу в 2012 году, предоставляет платформу, позволяющую авторам загружать свой контент и получать роялти за покупки. Акции Getty Images в эту пятницу закрылись с ростом на 13%, достигнув $2,39, рыночная капитализации компании составила $983 млн. Акции Shutterstock выросли на 7,9%, до $31.47, капитализация компании увеличилась до $1,1 млрд.