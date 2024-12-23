ASUS представил игровой ноутбук V16 с Core i7, RTX 4050 и экраном 144 Hz

Компания ASUS представила новый игровой ноутбук V16 (V3607). Устройство получило большой экран, производительное железо и продвинутую систему охлаждения.

ASUS V16 оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления Hz и максимальной яркостью 300 нит. Экран с антибликовым покрытием и соотношением сторон 16:10 занимает 89% площади фронтальной поверхности.

В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core i5-13420H или Core i7-13620H и дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX 4050, обеспечивающие плавную работу как в играх, так и в повседневных задачах. Объем оперативной памяти — до 32 Gb (5600 MHz), емкость SSD-накопителя NVMe PCIe 4.0 — до 1 Tb. Для поддержания стабильной работы при высоких нагрузках V16 использует систему охлаждения с двумя вентиляторами.

В набор интерфейсов входят разъемы USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездо для наушников. На материнской плате есть два слота DDR5 SO-DIMM и один M.2 2280 (PCIe 4.0 x4). Емкость аккумулятора составляет 63 Втч, поддерживается зарядка мощностью 100 Вт. Также в оснащение ноутбука входят поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, веб-камера с разрешением 1080p и шторкой, и клавиатура с подсветкой Turbo Blue и длиной хода клавиш 1,5 мм. Вес составляет 1,95 кг.

Цены и доступность ноутбука ASUS V16 будут объявлены в ближайшее время.