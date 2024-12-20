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21 декабря, 2024
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«AccessBank» оцифровал внутренний документооборот с помощью «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения — SİMA, разработанная ООО «AzInTelecom», функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять сеть своих партнеров.

Очередной организацией, оцифровавшей свои услуги с использованием «SİMA İmza», стало ОАО «AccessBank».

Цифровое решение «SİMA İmza» успешно интегрировано в систему внутреннего документооборота «AccessBank». Благодаря этому все внутренние документы банка теперь подписываются в электронном формате при помощи «SİMA İmza».

Следует отметить, что с помощью цифровой подписи нового поколения SİMA учреждения могут значительно сократить объем работы, использование бумаги и другие затраты. «SİMA İmza» может быть интегрирована в любую систему, предоставляя пользователям возможность подписывать документы быстро и в неограниченном количестве. Для получения информации о цифровой подписи SİMA необходимо посетить сайт sima.az или связаться с контактным центром по номеру 157.

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