Представлен мини-ПК Raspberry Pi 500 в формате клавиатуры

Компания Raspberry Pi Foundation представила Pi 500 — компактный компьютер в формате клавиатуры. Устройство обладает теми же характеристиками, что и одноплатный Raspberry Pi 5, и поставляется с предустановленной Raspberry Pi OS на базе Linux.

Raspberry Pi 500 полностью скрыт внутри корпуса клавиатуры. Пользователю не нужно взаимодействовать с микросхемами или печатной платой — достаточно подключить мышь и монитор, чтобы начать работу. В основе аппаратной платформы лежит четырехъядерный 64-битный процессор на Arm Cortex-A76 с частотой до 2,4 GHz, объем ОЗУ LPDDR4-3200 составляет 8 Gb. Устройство поддерживает подключение до двух 4K-дисплеев через два micro-HDMI порта, имеет два порта USB 3.0, один USB 2.0, Gigabit Ethernet и 40-контактный GPIO. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. В комплекте идет карта памяти на 32 Gb с предустановленной операционной системой Raspberry Pi OS.

Цена Raspberry Pi 500 составляет $90, что на $20 больше по сравнению с предыдущей моделью Raspberry Pi 400. Доступны версии с английской и американской раскладками клавиатуры, вскоре планируется выпуск версий для французского, немецкого, итальянского, японского, норвежского и испанского рынков. Также предлагается комплект стоимостью $120, включающий компьютер, мышь, блок питания на 27 Вт, кабель HDMI и руководство для новых пользователей RPi 5.

К Pi 500 компания выпустила 15,6-дюймовый монитор с разрешением Full HD и IPS-матрицей. Угол обзора составляет 80°. Монитор оснащен парой динамиков на 1,2 Вт, откидными ножками и креплением VESA. Цена составляет $100.