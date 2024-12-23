Павел Дуров: Telegram впервые стал прибыльным

Павел Дуров опубликовал пост, в котором он рассказал о достижениях Telegram по итогам 2024 года. Впервые за свою историю мессенджер стал прибыльным, сообщил Дуров. «2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за 3 года монетизации мессенджер стал прибыльным».

По его словам, в этом году количество подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 млн. пользователей. Доходы от рекламы выросли в несколько раз, в результате чего общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд. Денежные резервы у Telegram составляют $500 млн., не считая криптоактивов.

Успехи Telegram в монетизации показывают, что «платформы социальных медиа могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и соблюдая права пользователей», — добавил Дуров.

В течение этого года на платформе были реализованы касающиеся монетизации различные нововведения, такие как мини-приложения, новая встроенная валюта Stars, подарки, Telegram Business, Telegram Gateway и др.