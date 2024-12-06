Умное кольцо Oura Ring поможет распознать простуду на ранней стадии

Компания Oura добавила в свои умные кольца Ring новую функцию под названием Symptom Radar. Она отслеживает изменения в организме и сообщает о первых признаках респираторного заболевания и необходимости принять меры — обратиться к врачу или начать прием противовирусных препаратов. Symptom Radar не является диагностическим приложением по своей природе и не может точно определить разновидность инфекции.

По словам руководителя отдела науки Oura Шьямала Пателя (Shyamal Patel), изменения в организме начинаются за день или два до появления симптомов. Symptom Radar отслеживает частоту сердечных сокращений, вариабельность ритма, температуру и дыхание. Эти данные сравниваются с базовыми показателями владельца кольца. Если алгоритм зафиксирует отклонения, пользователь получит уведомление.

Разработчики признают, что алгоритм не всегда точен. Патель отметил, что разработанный алгоритм не на 100% точен и возможны ложные положительные и отрицательные результаты. Конкретных данных о точности диагностирования он не предоставил. Symptom Radar полезна не только для предупреждения болезней, она также поможет изучать факторы, ускоряющие выздоровление, отметил ученый.

Функция Symptom Radar станет доступна всем пользователям Oura Ring Gen 3 и Oura Ring 4 с 9 декабря. Отметим, что Samsung Galaxy Ring, основной конкурент колец Oura, пока не имеет аналогичной возможности.