NETTY2024 определяет номинантов, начато голосование

Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY.

В период с 1 по 7 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой их основных номинации и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации «Выбор виртуального жюри»).

У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор номинантов зарегистрировавшись на сайте в качестве Виртуального жюри с помощью социального логина.

Итоговый список номинантов NETTY 2024 претендующих на победу в конкурсе будет объявлен 8 декабря. Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, к финальному голосованию 8 декабря приступит Академия NETTY. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Победители NETTY2024 официально объявляются на торжественной церемонии награждения 18 декабря. На церемонию приглашаются все номинанты премии.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана (AIM).

Партнеры: SİMA, Crocusoft, Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley.

Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint.

Информационные партнеры проекта: агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].