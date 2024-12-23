Компания Gulfstream Distribution подвела итоги 2024 года в стиле Casino Royal

13 декабря в Dreamland Golf Club прошел торжественный гала-вечер, посвященный итогам деятельности компании Gulfstream Distribution в 2024 году. Мероприятие, которое было организовано в стиле Casino Royal, собрало около 200 партнеров компании, в числе которых также были официальные представители всемирно известных вендоров, представленных в портфолио дистрибьютора. С приветственным словом к гостям обратился генеральный директор Gulfstream Distribution Адиль Алиев, который затем передал слово менеджеру по маркетингу компании Фидан Рамазановой. Она вкратце рассказала о достижениях дистрибьютора в уходящем году.

Отметим, что Gulfstream Distribution является крупнейшим IT-дистрибьютором на рынке Азербайджана, успешно развивающим такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании свыше 30 брендов, в числе которых мировые гиганты IBM, Cisco, Dell Technologies, Lenovo, Canon, Hikvision, Huawei, Samsung и другие, которые также выступили спонсорами мероприятия. Представители этих компаний лично отметили успехи, которых добились в партнерстве с дистрибьютором в 2024 году. Следует также отметить, что в уходящем году Gulfstream Distribution подписала дистрибьюторский контракт с компанией IBM, благодаря чему портфель предложений дистрибьютора пополнился решениями одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

В ходе гала-вечера, посвященного итогам уходящего года, лучшим бизнес-партнерам были вручены награды и ценные призы. Отмечены были и заслуги самой Gulfstream Distribution со стороны таких компаний, как Acer, Huawei, Hikvision, Canon и Samsung. Кроме этого, руководитель отдела корпоративных продаж Gulfstream Distribution Эмин Гасанов был удостоен награды «Personal Achievement in Business Supportability» от компании DELL Technologies. Выступая на мероприятии, представители вендоров подчеркнули, что 2024 год стал годом очередного успешного партнерства с Gulfstream Distribution и пожелали всем участникам мероприятия успехов и новых достижений в 2025 году.