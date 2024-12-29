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30 декабря, 2024
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Кибербезопасность за 2 минуты: Простые советы от «Лаборатории Касперского» для надежной защиты в сети

Kaspersky

Сегодня киберугрозы становятся все более актуальными для всех пользователей сети — от детей до пенсионеров. В рамках информационной кампании Интерпола #ThinkTwice «Лаборатория Касперского» разработала 5 простых и доступных советов, которые помогут значительно повысить вашу кибербезопасность. Эти рекомендации легко применять в повседневной жизни, и они обеспечат надежную защиту от самых распространенных угроз. Представляем пять шагов к эффективной защите в сети:

  1. Автоматизируйте пароли
    Создавайте уникальные пароли длиной не менее 12 символов для каждого сайта и приложения. Используйте менеджер паролей, чтобы не только безопасно хранить данные, но и генерировать и вводить их автоматически. Это надежный способ минимизировать риск утечек.
  2. Включите двойную проверку
    Двухфакторная аутентификация (2FA) обеспечивает дополнительный уровень защиты, требуя одноразовый код при входе в учетные записи. Используйте приложения-аутентификаторы для генерации кодов, избегая менее безопасных методов, таких как SMS.
  3. Будьте осторожны с ссылками и вложениями
    Не открывайте ссылки или файлы от незнакомцев. Даже от знакомых стоит перепроверить неожиданные сообщения, чтобы исключить возможность взлома их аккаунтов.
  4. Включите автообновления
    Регулярные обновления систем и приложений закрывают уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Доверяйте только официальным источникам обновлений.
  5. Контролируйте, чем делитесь онлайн
    Информация, размещенная в сети, может быть использована против вас. Ограничьте видимость ваших постов в социальных сетях и настройте конфиденциальность, чтобы минимизировать риски.

«Киберугрозы становятся частью нашей повседневной жизни, и каждый должен понимать важность элементарных мер безопасности. Наша цель — сделать кибербезопасность доступной и простой для всех. Эти советы помогут пользователям защитить себя от самых распространенных угроз, не тратя на это много времени или ресурсов», — отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Автоматизация — ключ к безопасности

Советы проще воплотить в жизнь, используя комплексные решения, такие как Kaspersky Premium. Приложение автоматизирует управление паролями, обновлениями, защиту от фишинга и мониторинг утечек данных.

Сделайте кибербезопасность частью вашей жизни уже сегодня!

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