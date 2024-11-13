TikTok запускает кампанию #ClimateAction, приуроченную к COP29

Платформа TikTok последовательно демонстрирует приверженность повышению осведомленности об устойчивом развитии и знаний об изменении климата среди своего сообщества по всему миру. Как часть обязательств в этом направлении и в рамках стартовавшей в Азербайджане конференции COP29, TikTok запускает кампанию #ClimateAction 2024.

Активное сообщество TikTok прилагает усилия для того, чтобы оказывать позитивное влияние на окружающий мир. Авторы контента, сообщества, отраслевые организации, объединенные стремлением способствовать устойчивому развитию планеты, постоянно вдохновляют сообщество платформы, повышая его осведомленность об изменении климата и стимулируя у людей eco-friendly привычки. Популярность тематики на платформе демонстрируют такие хэштеги, как #ClimateChange, #ClimateAction и #SustainableLiving, по которым на текущий день создано более 500 тысяч, 170 тысяч и 240 тысяч видеороликов соответственно.

В рамках COP29, крупнейшего мероприятия, объединяющего мировых лидеров и сообщества на передовой вопросов изменения климата, TikTok привлек пять талантливых авторов контента со всего мира для того, чтобы они могли поделиться вдохновляющим контентом с мероприятия, проходящего в Баку. Эти авторы контента посетят COP29, откуда будут делиться эксклюзивным контентом с сообществом TikTok по всему миру.

Джереми Оуэн Уиджайя (@ Jerhemynemoo ) — креатор из Индонезии, защитик окружающей среды, в настоящее время изучающий технологии в области защиты окружающей среды и возобновновляемой энергии. Джереми вдохновляет аудиторию и стимулирует ее развивать eco-friendly привычки, а также каждый день делать осознанный выбор, позитивно влияющий на окружающую среду.

— креатор из Индонезии, защитик окружающей среды, в настоящее время изучающий технологии в области защиты окружающей среды и возобновновляемой энергии. Джереми вдохновляет аудиторию и стимулирует ее развивать eco-friendly привычки, а также каждый день делать осознанный выбор, позитивно влияющий на окружающую среду. Колин Дональдсон (@ TrashCaulin ) — автор контента из США и экоактивист, активно борющийся с загрязнением окружающей среды пластиком и вдохновляющий других на активные действия. Он публикует контент о том, как собирает мусор на пляжах и следует осознанному образу жизни, таким образом повышая осведомленность об экологии и мотивируя своих подписчиков делать каждый день небольшие, но важные для сохранения окружающей среды шаги.

автор контента из США и экоактивист, активно борющийся с загрязнением окружающей среды пластиком и вдохновляющий других на активные действия. Он публикует контент о том, как собирает мусор на пляжах и следует осознанному образу жизни, таким образом повышая осведомленность об экологии и мотивируя своих подписчиков делать каждый день небольшие, но важные для сохранения окружающей среды шаги. Селим Тарим (@ Selimtarim ) — артист из Турции и активный приверженец устойчивого развития. В своих роликах он рассказывает о проблемах окружающей среды в своем городе Ризе. Он также создает специальную терапевтическую музыку в диапазоне 432 Hz, стремясь объединить искусство и природу.

артист из Турции и активный приверженец устойчивого развития. В своих роликах он рассказывает о проблемах окружающей среды в своем городе Ризе. Он также создает специальную терапевтическую музыку в диапазоне 432 Hz, стремясь объединить искусство и природу. Мария Вердес (@ verdesmarias ): Мария — бразильский журналист с образованием в сфере окружающей среды и устойчивого развития и лидер мнений в области климата. Она активно продвигает идею маленьких шагов, которые может предпринять любой человек для того, чтобы способствовать устойчивому развитию планеты. В 2022 году Мария стала победителем Zero Waste Award от Zero Waste Institute Brazil.

Мария — бразильский журналист с образованием в сфере окружающей среды и устойчивого развития и лидер мнений в области климата. Она активно продвигает идею маленьких шагов, которые может предпринять любой человек для того, чтобы способствовать устойчивому развитию планеты. В 2022 году Мария стала победителем Zero Waste Award от Zero Waste Institute Brazil. Тьяго Кастаньо (@othiagocastanho): Тьяго — известный шеф-повар из бразильского города Пара, использующий инновационные подходы в своей работе. Вдохновляясь своими корнями, Тьяго стремится дать новое дыхание амазонской кухне и местной культуре. Он запустил собственные документальные серии Sabores da Floresta («Вкусы леса») в 2020, погружая зрителей в иммерсивный опыт среди лесов и рек Амазонки.

Также в рамках COP29 TikTok проведет специальные вебинары при участии таких экспертов, как Рейчел Артур из UNEP, CEO Futerra Люси Ши, астрофизика и популяризатора науки Нила деГрасса Тайсона и Иана Гилла, руководителя по уcтойчивому развитию в TkTok. В рамках этих вебинаров авторы контента на платформе смогут присоединиться к дискуссии по таким темам, как устойчивая мода и осознанный образ жизни.

В рамках постоянных усилий платформы по упрощению доступа к авторитетной информации по теме изменений климата и увеличению климатической грамотности, в рамках COP29 TikTok добавит маркировку тематических видеороликов в ряде стран по всему миру, включая Азербайджан. Специальные лейблы на видео будут вести пользователей на авторитетные источники информации, такие как официальный сайт СOP29.

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.