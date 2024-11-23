При поддержке Azercell в Баку успешно прошел 15-й Форум устойчивых инноваций 2024

15-й Форум устойчивых инноваций 2024, состоявшийся 13-14 ноября в Баку при поддержке Azercell Telecom, послужил эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и поиска инновационных решений в области борьбы с изменением климата. Мероприятие, на котором приняло участие почти тысяча делегатов, объединило ведущих представителей бизнеса, финансов, государственного сектора и гражданского общества.

Исполнительный Директор ООО «Azercell Telecom» по Юридическим вопросам и Дата Стратегии Ширин Алиева приняла участие в одной из самых значимых сессий мероприятия — «беседе один на один», интервьюером в которой выступил сам председатель форума Ник Гоуинг. В ходе дискуссии Ш. Алиева подчеркнула лидирующую роль Azercell в области устойчивого развития. Она рассказала о ESG-стратегии компании, как еще одном доказательстве приверженности мобильного оператора созданию устойчивых телекоммуникационных решений. Ш. Алиева отметила, что компания уделяет особое внимание таким важным вопросам, как повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии.

Ширин Алиева рассказала о проактивном подходе Azercell к борьбе с изменением климата, отметив, что компания начала применять «зеленые» технологии в Азербайджане еще в 2017 году. Только в Карабахском регионе Azercell установил 35 «зеленых» базовых станций, 60% энергопотребления которых обеспечивается солнечной энергией. Кроме того, компания внедрила новое программное обеспечение для оптимизации энергопотребления базовых станций в периоды низкого трафика, что значительно повысило их эффективность.

Ш. Алиева подчеркнула роль Azercell как участника глобальных климатических инициатив, включая UN Global Compact и Целевую группу по вопросам изменения климата GSMA, посредством которых компания активно содействует устойчивому развитию и призывает участников рынка к активизации мер по защите окружающей среды.

Она также поделилась информацией о внутренних инициативах компании, включая политику «зеленого» офиса и усилия по управлению производственными отходами. Одним из примеров реализации подобных инициатив является сокращение потребления воды на 27% в период с 2022 по 2023 годы.

В то же время были рассмотрены социально значимые программы Azercell, такие как «Детская горячая линия» и «Женская горячая линия», направленные на защиту и расширение прав и возможностей женщин и детей, а также партнерство компании с такими организациями, как Федерация дзюдо Азербайджана.

Динамичная повестка форума включала панельные дискуссии, интерактивные диалоги, и основные доклады, представленные различными лидерами отраслей. Участники конференции представили эффективные стратегии, направленные на ускорение перехода к экологически чистой экономике с нулевыми выбросами.

Активное участие Azercell в форуме подтверждает приверженность компании использованию технологий с целью усиления действий в рамках борьбы с изменением климата посредством внедрения инноваций и развития партнерских связей.