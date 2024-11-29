Стильные смартфоны Vivo S20 и S20 Pro получили AMOLED-экран 120 Hz и аккумуляторы большой емкости

Компания Vivo представила в Китае смартфоны S20 и S20 Pro. Несмотря на то, что это аппараты среднего уровня, они получили продвинутую начинку. Корпус новинок украшен изысканными вариантами отделки, каждая имеет уникальную текстуру, которая достигнута благодаря фотолитографии и технике художественной вышивки.

Обе модели оборудованы дисплеями, одинаковыми по своим характеристикам, но базовый вариант получил плоскую панель, а Pro-версия – изогнутую. Это AMOLED-экран BOE Q10 с диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5K (2800 х 1260 пикселей), частотой обновления 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 3840 Hz (2160 Hz у Pro версии) и пиковой яркостью 5000 нит. Под экраном расположился оптический сканер отпечатков пальцев.

Vivo S20 построен на базе 4-нм процессора Snapdragon 7 Gen 3. Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (OV50E, 1/1.55″, f/1.88, OIS) и 8 Мп модуля для широкоугольной съемки (f/2.2, угол обзора 106˚). Разрешение фронтальной камеры с двойной светодиодной вспышкой составляет 50 Мп (f/2.0, автофокус). Смартфон получил аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Vivo S20 Pro предлагает прошлогодний топовый 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9300+. Набор сенсоров основной камеры почти флагманский – три датчика по 50 Мп. Главный получил сенсор Sony IMX921 (1/1.56″, f/1.88, OIS), второй модуль с оптикой f/2.1 для широкоугольной съемки и третий перископный модуль на базе сенсора IMX882 (1/1.95″, f/2.55, OIS) обеспечивает 3-кратный оптический зум. Фронтальная камера такая же, как у базовой модели. Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, также есть поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Оба смартфона имеют поддержку 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB Type-C 2.0 и стереодинамики. Vivo S20 поддерживает Wi-Fi 6, а для S20 Pro заявлена поддержка Wi-Fi 7. Есть защита от пыли и воды IP64. Габариты и вес базовой модели: 160,35 × 74,18 × 7,19 мм, 186 гр, Pro-версии: 160,56 × 75,02 × 7,43 мм, 193 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

Цены на Vivo S20: 8/256 Gb — $317, 12/256 Gb — $358, 12/512 Gb — $386, 16/512 Gb — $413. Цены на Vivo S20 Pro: 12/256 Gb — $468, 16/256 Gb — $524, 16/512 Gb — $551. Продажи Vivo S20 начнутся 6 декабря, а S20 Pro — 12 декабря.