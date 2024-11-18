Для граждан Азербайджана отменён НДС на услуги Apple

Компания Apple Distribution International Limited прошла в Азербайджане электронную регистрацию для целей НДС. Регистрация компании для целей НДС вступает в силу с 1 декабря текущего года. В соответствии с положениями Налогового кодекса, начиная с этой даты, при оплате услуг компании Apple Distribution International Limited, осуществляющие перевод банки не будут начислять НДС за счет средств плательщиков (граждан).

Отметим, что регистрация компании Apple Distribution International Limited для целей НДС стала возможной благодаря установке соответствующего программного обеспечения в Налоговом интернет-управлении Государственной налоговой службы (https://ecommerce.e-taxes.gov.az/). Портал создан на основании положений Налогового кодекса и постановления Кабинета Министров №387 от 30.10.2023 года для реализации правил, регулирующих электронную регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета нерезидентов, осуществляющих электронную коммерцию через интернет-ресурсы, а также их регистрацию в качестве плательщиков НДС, подачу деклараций по НДС и уплату налога.

Портал имеет простой интерфейс, охватывающий налоговый учет нерезидентов, подачу деклараций по НДС и мониторинг уплаты налогов. Основная цель портала, разработанного с учетом международных тенденций, — создание удобной и дистанционной возможности регистрации для транснациональных компаний, предоставляющих услуги электронной коммерции, а также декларирование и уплата обязательств по НДС в странах, где они осуществляют свою деятельность и создают экономическую ценность.

Apple Distribution International Limited — одна из крупных торговых марок, зарегистрированная на портале. Она расположена в Ирландии и является дочерней компанией Apple. Основная функция компании — дистрибуция продуктов и услуг на международном уровне. Она занимается, в частности, распространением и продажей услуг, связанных с экосистемой Apple (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ и др.) в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах.

В настоящее время поступают заявки от других нерезидентов на электронную регистрацию для целей НДС через данный портал.