Azercell выступает партнером «Студенческой Акселерационной Программы»

Azercell принял участие в проекте «Поддержка социально-экономической активности молодежи с ограниченными возможностями», реализуемом Агентством DOST, UNICEF Азербайджан и Государственным Агентством Занятости. В качестве партнёра проекта по «Студенческой Акселерационной Программе», лидирующий мобильный оператор организовал тренинги, направленные на содействие трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. Основной целью данной инициативы является поддержка участников программы в раскрытии их потенциала, а также в приобретении навыков и знаний, необходимых для успешной интеграции в современный рынок труда.

В рамках проекта Azercell организовал тренинги, способствующие профессиональному развитию молодежи и увеличению возможностей для их трудоустройства. В тренинге, ориентированном на молодых людей в возрасте 18–29 лет, приняли участие около 40 студентов. Участникам была предоставлена обширная информация на тему «Построй свою карьеру», доступных возможностях на рынке труда и стратегиях карьерного роста.

На следующем этапе проекта участники программы пройдут профессиональную подготовку, а также обучающие курсы по техническим направлениям, соответствующим их интересам. Также планируется проведение ярмарок труда и встреч с потенциальными работодателями. Отметим, что проект реализуется Государственным Агентством Занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и направлен на создание инклюзивной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.