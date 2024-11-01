Интернет-Премия NETTY 2024 продолжает прием заявок

В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в Национальной Интернет-Премии NETTY2024. На соискание премии подано уже более 180 проектов.

В 2024 году в рамках NETTY оцениваются ресурсы по следующим основным номинациям:

ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФИНАНСЫ, БАНКИ И ФИНТЕХ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Каждая номинация состоит из трех направлений: сайты, приложения и страницы в социальных сетях. Для каждого направления в каждой номинации будет определяться свой победитель.

75% участвующих на данный момент в конкурсе ресурсов это сайты. Оставшаяся часть участников пока разделилась между социальными страницами и приложениями.

На данный момент больше всего участников в номинации «Бизнес и предпринимательство», наименьшее — в номинации «Финансы, банки и финтех».

Начиная с 2009 года в рамках NETTY также действует почетная номинация «IT-событие года». С 1 ноября в данной номинации также стартовал прием заявок. Эта номинация, определяет и награждает ключевые проекты азербайджанского рынка высоких технологий. Проведение номинации инициировано оргкомитетом премии NETTY и редакцией журнала InfoCity.

Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте www.netty.az до 30 ноября 2024 года.

Регистрация заявок платная. Только одобренные оргкомитетом заявки получат ссылку на оплату и продолжат участие.

С 1 по 7 декабря будет проходить голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.

8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

Победители NETTY2024 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса — стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.

«Участники» — пользователи, зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, или приложения.

«Виртуальное жюри» формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».

«Экспертный совет» формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.

«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из номинаций по каждому из направлений.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу www.netty.az.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: Центр Инноваций Азербайджана

Партнеры: Epoint, Matrix Akademiyası, SmartHost, Savalan, Renley

Партнер по кибербезопасности: Cyberpoint

Информационные партнеры проекта: агентство Report, Infocity.tech, Tech.az, Sapunov Online, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected]. По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].