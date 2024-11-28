Чат-бот Claude от Anthropic может имитировать уникальный стиль письма пользователя

Компания Anthropic добавила новую функцию для чат-бота искусственного интеллекта Claude, позволяющую устанавливать стиль генерируемых текстов. Можно выбрать либо один из трех готовых пресетов или создать индивидуальный, соответствующий личным предпочтениям и задачам пользователя.

Помимо стандартного доступны три готовых стиля: Formal (для создания четкого и аккуратного текста), Concise (для лаконичных ответов) и Explanatory (для текстов с дополнительными деталями). Также Claude может создать индивидуальный стиль, соответствующий личным предпочтениям и задачам пользователя. Для этого необходимо загрузить примеры текста, отражающие предпочтительный стиль, и дать чат-боту дополнительные инструкции, если это необходимо. Можно также сохранить несколько пользовательских стилей.

«Вы можете выбирать между подробными текстами, когда учитесь чему-то новому, или краткими ответами, если спешите. Можно настроить Claude так, чтобы он звучал более формально в одних случаях или дружелюбно и непринужденно в других. Главное, что теперь вы можете задать эти предпочтения один раз и получить идеальные ответы в дальнейшем», — отметил руководитель продукта Anthropic Скотт Уайт (Scott White).

ChatGPT и Gemini уже предлагают аналогичные возможности для настройки тона и уровня деталей в ответах. Gemini также используется для быстрой корректировки черновиков в Gmail, а функция Writing Tools в Apple Intelligence предлагает аналогичные предустановки стиля.