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2 октября, 2024
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Вышло крупное обновление Windows 11 (24H2), которое содержит ИИ-функции

Windows 11 (24H2)

Компания Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 11 до версии 24H2. Обновление содержит множество функций искусственного интеллекта для новой категории компьютеров – Copilot+ PC. Чтобы соответствовать категории, недостаточно просто обновить ОС, нужно еще иметь компьютер на основе процессора с мощным блоком NPU. Кроме поддержки ИИ-функций, в обновлении есть немало нового и полезного.

Основные новые функции Windows 11 (24H2):

  • Новая боковая панель в меню «Пуск» с информацией о заряде батареи смартфона и наличии уведомлений, а также с быстрым доступом к сообщениям, фото и звонкам;
  • HDR-обои рабочего стола;
  • Иконки «Копировать», «Вырезать», «Переименовать», «Удалить» в «Проводнике» получили подписи;
  • Беспроводной доступ к файлам и папкам подключенного Android-смартфона через «Проводник»;
  • Возможность создавать архивы 7Z и TAR средствами системы без установки дополнительных программ;
  • Новое оформление часов и даты в системном трее;
  • Новый режим энергосбережения для ПК и ноутбуков;
  • Новые настройки для мышки;
  • Поддержка команды Sudo;
  • «Почту» и «Календарь» заменили новым клиентом Outlook;
  • Клиент Copilot стал веб-приложением;
  • Поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth LE;
  • Повышена производительность ПК с чипами Ryzen, включая новую серию Ryzen 9000;
  • ИИ-функции для Copilot+ PC: Live Captions, Auto Super Resolution и другие.

Обновление Windows 11 (24H2) будет распространяться постепенно.

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