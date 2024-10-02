Вышло крупное обновление Windows 11 (24H2), которое содержит ИИ-функции

Компания Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 11 до версии 24H2. Обновление содержит множество функций искусственного интеллекта для новой категории компьютеров – Copilot+ PC. Чтобы соответствовать категории, недостаточно просто обновить ОС, нужно еще иметь компьютер на основе процессора с мощным блоком NPU. Кроме поддержки ИИ-функций, в обновлении есть немало нового и полезного.
Основные новые функции Windows 11 (24H2):
- Новая боковая панель в меню «Пуск» с информацией о заряде батареи смартфона и наличии уведомлений, а также с быстрым доступом к сообщениям, фото и звонкам;
- HDR-обои рабочего стола;
- Иконки «Копировать», «Вырезать», «Переименовать», «Удалить» в «Проводнике» получили подписи;
- Беспроводной доступ к файлам и папкам подключенного Android-смартфона через «Проводник»;
- Возможность создавать архивы 7Z и TAR средствами системы без установки дополнительных программ;
- Новое оформление часов и даты в системном трее;
- Новый режим энергосбережения для ПК и ноутбуков;
- Новые настройки для мышки;
- Поддержка команды Sudo;
- «Почту» и «Календарь» заменили новым клиентом Outlook;
- Клиент Copilot стал веб-приложением;
- Поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth LE;
- Повышена производительность ПК с чипами Ryzen, включая новую серию Ryzen 9000;
- ИИ-функции для Copilot+ PC: Live Captions, Auto Super Resolution и другие.
Обновление Windows 11 (24H2) будет распространяться постепенно.