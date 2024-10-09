Mastercard запускает первое мероприятие Priceless в Азербайджане: празднование эксклюзивных впечатлений от Priceless.com — ФОТО

Mastercard объявил о запуске своего первого мероприятия Priceless в Азербайджане, которое знаменует собой важную веху в предоставлении эксклюзивных возможностей держателям карт Mastercard. Мероприятие, организованное в партнерстве с Xan Wines, собрало местных чиновников, прессу и других гостей, положив начало новой эре вовлечения потребителей в регионе.

«Priceless» — это глобальная платформа Mastercard, предлагающая держателям карт уникальные впечатления в самых разных категориях, включая рестораны, спорт, развлечения и путешествия. Priceless.com выходит за рамки транзакционных привилегий, предлагая держателям карт Mastercard возможность испытать эмоциональную ценность моментов.

Включение Азербайджана в Priceless.com сопровождается эксклюзивными преимуществами, как скидки в более чем 120 местных заведениях в рамках программы Priceless Specials и доступ к программе Mastercard Traveler, предлагающей кешбек в более чем 400 заведениях в более чем 20 странах. Благодаря этому событию Priceless.com вскоре превратится в центр эксклюзивных событий и привилегий, отвечающих местным вкусам и интересам и доступных только для держателей карт Mastercard.

«Мы рады представить Priceless.com в Азербайджане, где мы стремимся создавать воспоминания, предлагая впечатления, выходящие за рамки обыденности», — сказал Эмиль Зейналов, региональный менеджер Mastercard в Азербайджане. «Это событие — начало увлекательного путешествия, в котором мы продолжим расширять наши предложения и создавать уникальные ценности для держателей наших карт».

Платформа Priceless также интегрируется в такие каналы, как банковские приложения и веб-сайты, предоставляя пользователям легкий доступ к эксклюзивным предложениям. По мере запуска B2C-части Priceless.com в Азербайджане Mastercard планирует сотрудничать с местными предприятиями и партнерами, создавая уникальные впечатления для держателей карт, делая каждый момент по-настоящему бесценным.