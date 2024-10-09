spot_img
9 октября, 2024
ДомойТелекомАкции и кампанииMastercard запускает первое мероприятие Priceless в Азербайджане: празднование эксклюзивных впечатлений от Priceless.com...

Mastercard запускает первое мероприятие Priceless в Азербайджане: празднование эксклюзивных впечатлений от Priceless.com — ФОТО

Mastercard

Mastercard объявил о запуске своего первого мероприятия Priceless в Азербайджане, которое знаменует собой важную веху в предоставлении эксклюзивных возможностей держателям карт Mastercard. Мероприятие, организованное в партнерстве с Xan Wines, собрало местных чиновников, прессу и других гостей, положив начало новой эре вовлечения потребителей в регионе.

«Priceless» — это глобальная платформа Mastercard, предлагающая держателям карт уникальные впечатления в самых разных категориях, включая рестораны, спорт, развлечения и путешествия. Priceless.com выходит за рамки транзакционных привилегий, предлагая держателям карт Mastercard возможность испытать эмоциональную ценность моментов.

Включение Азербайджана в Priceless.com сопровождается эксклюзивными преимуществами, как скидки в более чем 120 местных заведениях в рамках программы Priceless Specials и доступ к программе Mastercard Traveler, предлагающей кешбек в более чем 400 заведениях в более чем 20 странах. Благодаря этому событию Priceless.com вскоре превратится в центр эксклюзивных событий и привилегий, отвечающих местным вкусам и интересам и доступных только для держателей карт Mastercard.

«Мы рады представить Priceless.com в Азербайджане, где мы стремимся создавать воспоминания, предлагая впечатления, выходящие за рамки обыденности», — сказал Эмиль Зейналов, региональный менеджер Mastercard в Азербайджане. «Это событие — начало увлекательного путешествия, в котором мы продолжим расширять наши предложения и создавать уникальные ценности для держателей наших карт».

Платформа Priceless также интегрируется в такие каналы, как банковские приложения и веб-сайты, предоставляя пользователям легкий доступ к эксклюзивным предложениям. По мере запуска B2C-части Priceless.com в Азербайджане Mastercard планирует сотрудничать с местными предприятиями и партнерами, создавая уникальные впечатления для держателей карт, делая каждый момент по-настоящему бесценным.

Предыдущая статья
Анонсировала Red Dead Redemption для ПК — дата выхода, трейлер и системные требования
Следующая статья
“Priceless” Azərbaycanda: ekslüziv təcrübələri qarşılayın — FOTO
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,005ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»