В Баку прошел семинар «Экосистема офисных коммуникаций на базе решений OKTELL»

24 сентября российский разработчик систем автоматизации контакт-центров и систем телефонии для крупного и среднего бизнеса ООО «Телефонные Системы» совместно с компаниями MARCO Computer Technology и Azerbaijan 1C Distribution провела партнерский семинар, посвященной обзору решений в сфере коммуникаций по теме «Экосистема офисных коммуникаций на базе решений OKTELL».

Вниманию участников мероприятия был представлен обзор и демонстрация экосистемы унифицированных коммуникаций Oktell Studio, а также автоматизированного контактного центра OKTELL.

Отметим, что Oktell Studio — это экосистема программных продуктов и ролевых приложений, предназначенных для автоматизации коммуникаций. Вниманию гостей семинара были представлены такие продукты, как S Router, S Point, S Selector и S SBC. Представители ООО «Телефонные Системы» также представили программу развития партнерской сети на территории Азербайджана, рассказали о ценовой политике и ответили на многочисленные вопросы.