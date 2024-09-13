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14 сентября, 2024
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TP-Link выпустил трехдиапазонный игровой роутер Archer GXE75 в форме усеченной пирамиды

TP-Link Archer GXE75

Производитель сетевого оборудования TP-Link выпустил новый игровой трехдиапазонный маршрутизатор Archer GXE75 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E. Модель выполнена в необычном дизайне – в форме усеченной пирамиды.

Archer GXE75 получил пластиковый корпус габаритами 237 x 129,5 x 193 м с декоративной подсветкой и четырьмя встроенными антеннами. Он поддерживает работу на частотах 6 GHz (2402 Мбит/с), 5 GHz (2402 Мбит/с) и 2,4 GHz (574 Мбит/с). Реализована поддержка функции Game Boost, которая отдает приоритет игровому трафику, что позволяет минимизировать задержки во время онлайн-игр. Роутер поставляется с предустановленным сервисом TP-Link HomeShield для защиты подключенных устройств от киберугроз, поддерживается технология EasyMesh для создания бесшовной беспроводной сети.

В набор интерфейсов входят 2,5-гигабитный порт WAN/LAN, гигабитный WAN/LAN, три гигабитных LAN-порта и USB 3.0 Type-A. Роутер поддерживает разные протоколы шифрования, включая WPA, WPA2, WPA3 и WPA/RPA2-Enterprise (802.1x).

TP-Link Archer GXE75 уже поступил в продажу за $170.

 

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