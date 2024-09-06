Планшет среднего уровня Acer Iconia X12 получил 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей

Помимо обновленной серии ноутбуков Swift AI компания Acer привезла на выставку IFA 2024 новый Android-планшет под названием Iconia X12.

Устройство получило 12,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560×1600 пикселей. Несмотря на пиковую яркость всего 400 нит и частоту обновления 60 Hz, наличие AMOLED-дисплея в планшете среднего класса Android необычно.

Аппаратная платформа основана на базе бюджетного процессора MediaTek Helio G99, которому уже более двух лет. Предположительно, это было сделано для снижения стоимости планшета. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS — 128 или 512 Gb, которую можно расширить за счет карты microSD до 1 Tb.

За автономность планшета отвечает аккумулятор на 10 000 мАч. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS и четыре стереодинамика мощностью по 1 Вт. Габариты: 283,2 х 186,6 х 6,7 мм, вес: 600 гр. Поддерживается перьевой ввод и съемная клавиатура. Планшет работает под управлением Android 14.

Acer Iconia X12 поступит в продажу в Китае, Европе, Африке и на Ближнем Востоке в январе 2025 года по цене $349/€369.