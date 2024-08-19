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20 августа, 2024
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Microsoft начал блокировать установку Windows 11 на ПК, не соответствующих системным требованиям

Microsoft Windows 11

Компьютеры, на которые устанавливается Windows 11, должны соответствовать официальным системным требованиям. Одними из главных требований Windows 11 являются наличие TPM 2.0 (технология доверенного платформенного модуля) и как минимум, 8 Gb оперативной памяти.

Но многие ПК не соответствуют им, и не смотря на это, пользователи нашли способы, позволяющие использовать последнюю операционную систему. Один из обходных путей — достаточно добавить команду «/product server» к файлу «setup.exe», что позволяет избежать проверки оборудования на соответствие системным требованиям на этапе установки ОС.

Этот способ установки Windows 11 существовал более года, но теперь Microsoft решил его заблокировать. Соответствующее исправление было обнаружено в сборке Insider Build 27686, сообщает команда XDA Developers. Оно закрывает дистрибутиву путь для обхода проверки TPM и Secure Boot, делая невозможной установку ОС на компьютеры, не соответствующие системным требованиям.

На данное время ограничение действительно только для бета-версий Windows 11 на канале Canary, воспользоваться обходным путем все еще можно в стабильных версиях ОС. Но в скором времени нововведение доберется до полноценного запуска.

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