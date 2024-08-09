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9 августа, 2024
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Системные требования God of War Ragnarök для ПК

God of War Ragnarök

Компания Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation системные требования God of War Ragnarök для ПК в пяти категориях: от минимальных до «ультра».

God of War Ragnarök

Для запуска понадобится зарегистрированный аккаунт PSN. Экшен займет 190 Gb свободного места, хотя на PS5 нужно около 85 Gb. Потребуется от 8 Gb оперативной памяти, а также как минимум Nvidia GTX 1060 или AMD RX 5500 XT. Игра будет поддерживать современные технологии, в том числе Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.

God of War Ragnarok выйдет на ПК 19 сентября. На PS4 и PS5 игра стала доступна в ноябре 2022 года.

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