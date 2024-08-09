Intel представил дискретную видеокарту для автомобилей

В рамках мероприятия AI Cockpit Innovation Experience в Китае компания Intel представила дискретный графический ускоритель Arc A760A на основе архитектуры Alchemist для автомобильной промышленности. Видеокарта дополнит бортовой компьютер автомобиля и займется обработкой задач, связанных с ИИ. Intel планирует, что ее аппаратная платформа SDV (Software Defined Vehicles) станет единой для многих транспортных средств, различных комплектаций моделей среднего и премиум-класса.

«Стратегия Intel заключается в том, чтобы внедрить возможности искусственного интеллекта в устройства любого размера и формы. Мы рады привнести этот опыт и нашу обширную открытую экосистему искусственного интеллекта в автомобильную промышленность», — сказал вице-президент компании и генеральный менеджер Intel Automotive Джек Уист (Jack Weast).

Arc A760A оснащена графическим процессором ACM-G10 с 28 ядрами Xe, 28 блоками ускорения трассировки лучей и 448 блоками XMX/Vector Engine, а его максимальная тактовая частота составляет 1953 MHz. Графический процессор обеспечивает до 14 Тфлопс производительности в операциях одинарной точности (FP32). Объем видеопамяти GDDR6 составляет 16 b, разрядность шины — 256 бит. Для подключения карты используется интерфейс PCIe 4.0 x16. TDP видеокарты оценивается в 225 Вт, а ИИ-производительность — в 229 TOPS.

Можно запускать ИИ-ассистенты на базе больших языковых моделей, а благодаря оптимизации Intel работа языковых моделей, созданных для автомобильной отрасли, «значительно улучшается». Также у компании есть автомобильная ОС с открытым исходным кодом на базе Linux и драйверы для нормальной работы железа.

Видеокарта поддерживает подключение до шести камер и четырех дисплеев, кодирование и декодирование популярных форматов видео, включая HEVC, VP9 и AV1, а также API OpenGL, Vulkan и технологию виртуализации аппаратных устройств SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization), которая увеличивает производительность виртуальных машин до 40%.

Intel Arc A760A будет доступна заказчикам в первом квартале 2025 года, но о намерении ее использовать пока не заявил ни один автопроизводитель.