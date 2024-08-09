spot_img
9 августа, 2024
ДомойТехнологииHardwareIntel представил дискретную видеокарту для автомобилей

Intel представил дискретную видеокарту для автомобилей

Intel Arc A760A

В рамках мероприятия AI Cockpit Innovation Experience в Китае компания Intel представила дискретный графический ускоритель Arc A760A на основе архитектуры Alchemist для автомобильной промышленности. Видеокарта дополнит бортовой компьютер автомобиля и займется обработкой задач, связанных с ИИ. Intel планирует, что ее аппаратная платформа SDV (Software Defined Vehicles) станет единой для многих транспортных средств, различных комплектаций моделей среднего и премиум-класса.

«Стратегия Intel заключается в том, чтобы внедрить возможности искусственного интеллекта в устройства любого размера и формы. Мы рады привнести этот опыт и нашу обширную открытую экосистему искусственного интеллекта в автомобильную промышленность», — сказал вице-президент компании и генеральный менеджер Intel Automotive Джек Уист (Jack Weast).

Arc A760A оснащена графическим процессором ACM-G10 с 28 ядрами Xe, 28 блоками ускорения трассировки лучей и 448 блоками XMX/Vector Engine, а его максимальная тактовая частота составляет 1953 MHz. Графический процессор обеспечивает до 14 Тфлопс производительности в операциях одинарной точности (FP32). Объем видеопамяти GDDR6 составляет 16 b, разрядность шины — 256 бит. Для подключения карты используется интерфейс PCIe 4.0 x16. TDP видеокарты оценивается в 225 Вт, а ИИ-производительность — в 229 TOPS.

Можно запускать ИИ-ассистенты на базе больших языковых моделей, а благодаря оптимизации Intel работа языковых моделей, созданных для автомобильной отрасли, «значительно улучшается». Также у компании есть автомобильная ОС с открытым исходным кодом на базе Linux и драйверы для нормальной работы железа.

Видеокарта поддерживает подключение до шести камер и четырех дисплеев, кодирование и декодирование популярных форматов видео, включая HEVC, VP9 и AV1, а также API OpenGL, Vulkan и технологию виртуализации аппаратных устройств SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization), которая увеличивает производительность виртуальных машин до 40%.

Intel Arc A760A будет доступна заказчикам в первом квартале 2025 года, но о намерении ее использовать пока не заявил ни один автопроизводитель.

Предыдущая статья
Acer şirkəti oyunçular üçün 39 düymlük OLED Predator X39 monitorunu buraxdı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,022ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.