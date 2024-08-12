Qsirch — мощный аналог поисковой системы Google для QNAP NAS

С ростом объема данных на NAS многие пользователи приходят к осознанию того, что им необходимо современное решение для поиска файлов в системе хранения. А поскольку NAS хранит и управляет огромным количеством файлов, используемых всеми подключенными устройствами, поиск конкретного файла или папки может занять много времени. Но это не проблема для тех, кто для работы дома или в офисе остановил свой выбор на NAS от QNAP. Этот производитель предлагает собственное решение под названием Qsirch.

QNAP Qsirch — это встроенная поисковая система, которая помогает находить файлы, хранящиеся на вашем NAS, на основе их имен, метаданных и типа содержимого, существенно сокращая время на их поиск. Кроме того, Qsirch позволяет довольно просто искать файлы, изображения, видео, аудио и даже электронную почту, делая процесс поиска легким и удобным. И что самое главное, Qsirch работает в соответствии с учетными записями пользователей и разрешениями на их доступ к общим папкам. Он эффективно защищает конфиденциальность данных, а результаты поиска возвращают только файлы, к которым пользователю разрешен доступ.

Поиск по ключевым словам и семантический поиск на базе искусственного интеллекта — интуитивно понятно, быстро и точно!

Введя ключевые слова, вы сможете найти файлы и документы по имени, содержимому, дате изменения, названию, метаданным (автор, EXIF, IPTC или XMP), названию и содержимому электронной почты, пути к файлу и т.д. QNAP рекомендует использовать больше ключевых слов при поиске необходимых файлов с помощью Qsirch, что позволит сделать поиск более точным. После осуществления поиска файлов пользователи могут быстро просмотреть их содержимое, соответствующее ключевым словам, или несколько релевантных предложений из файла на панели предварительного просмотра.

Выберите документ и нажмите «View file», чтобы быстро просмотреть его в панели предварительного просмотра.

Нажмите «View keywords», чтобы просмотреть наиболее релевантные абзацы, содержащие ключевые слова.

Нажмите «Key sentences», и для вас будут извлечены несколько предложений, наиболее соответствующих теме файла.

Кроме того, версия Qsirch 5.4.2 предоставляет передовую функцию семантического поиска на базе искусственного интеллекта, позволяющую искать изображения с интуитивно понятными описаниями и фразами на естественном языке (на текущий момент поддерживается 23 языка). Семантический поиск может значительно сузить результаты поиска и предоставить их с большей точностью, чем обычные методы поиска. Например, при семантическом поиске изображений вы можете просто ввести поисковый запрос на естественном языке, который будет звучать как «собака бегает в парке», чтобы просмотреть все соответствующие изображения, а уже после этого выбрать необходимое.

Широкие возможности при поиске изображений

QNAP Qsirch также быстро и качественно находит нужные изображения на NAS с помощью своих интеллектуальных алгоритмов:

Поиск и захват текста на изображении. Благодаря технологии AI OCR Qsirch не только распознает текст на изображениях для поиска, но также обнаруживает и захватывает текст внутри изображений для дальнейшего использования.

Благодаря технологии AI OCR Qsirch не только распознает текст на изображениях для поиска, но также обнаруживает и захватывает текст внутри изображений для дальнейшего использования. По фотообъекту. В Qsirch интегрирован движок QuMagie Core AI для идентификации объектов на фотографиях для поиска еды, растений, животных, зданий и многого другого.

В Qsirch интегрирован движок QuMagie Core AI для идентификации объектов на фотографиях для поиска еды, растений, животных, зданий и многого другого. По цвету фотографии. Qsirch индексирует ваши фотографии на основе их цветового содержания. Вы можете быстро найти нужные фотографии, выбрав цветовой фильтр.

Qsirch индексирует ваши фотографии на основе их цветового содержания. Вы можете быстро найти нужные фотографии, выбрав цветовой фильтр. По карте. Находите фотографии, сделанные в определенных географических локациях, используя интерактивную карту.

Находите фотографии, сделанные в определенных географических локациях, используя интерактивную карту. По людям. Просто нажмите на чье-либо лицо на фотографии, чтобы найти другие изображения, где присутствует этот же человек (данная функция доступна в Qsirch Premium).

Одной из интересных функций в этом списке, безусловно, является возможность поиска и захвата текста на изображении, которая реализована с помощью технологии AI OCR, которая выводит этот процесс на принципиально новый уровень. Вам достаточно найти и выбрать нужное изображение и нажать «Text Detection», чтобы скопировать и загрузить текст с изображения в формате .txt для дальнейшего использования. Поддерживается захват текста с рукописных записей, медицинских рецептов, паспортов и визитных карточек, автомобильных номерных знаков, зеркально отображенных объектов, а также объектов с неровной поверхностью. Кроме того, вы запросто можете использовать фотографии и скриншоты для заметок, прибегая к функционалу Qsirch для легкого распознавания и захвата текста на этих изображениях.

Еще более ускорит этот процесс использование NAS на базе платформы Intel OpenVINO (модели TS-464 и TVS-h674) или с нейронным процессором (модель TS-AI642). Благодаря использованию аппаратного ускорения распознавание изображений с помощью искусственного интеллекта становится намного быстрее и требует меньше системных ресурсов NAS, что обеспечивает бесперебойную работу других приложений. На текущий момент AI OCR от QNAP поддерживает 11 языков, в числе которых английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и греческий.

Резервное копирование, поиск и архивирование — как Qsirch работает с Qfiling и QmailAgent

Вы можете использовать Qfiling непосредственно в Qsirch, чтобы включить автоматическое архивирование результатов поиска. Например, вы осуществляете поиск файлов, которым более пяти лет, — сразу создайте запланированное автоматическое архивирование по определенному пути к файлу (данная функция доступна в Qsirch Premium). Также вы можете настроить резервное копирование всех ваших писем на NAS и их быстрый поиск с помощью QmailAgent. А мощный поиск Qsirch поможет вам быстро искать и осуществлять предварительный просмотра всех писем в формате .eml.

Qsirch — мультиплатформенное решение

Для установки Qsirch 5.4.2 вам потребуется 64-разрядное сетевое хранилище на базе x86 с объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ, операционная система QTS 5.0.1 (или новее) или QuTS Hero h5.0.1 (или новее). Чтобы использовать все функции семантического поиска, необходимо установить QNAP AI Core из Центра приложений. Вы можете насладиться функционалом Qsirch не только на QNAP NAS, но и на мобильных устройствах на базе iOS или Android, браузерах Chrome и Firefox, а также на Mac, интегрировав Qsirch в Finder, или на PC с помощью Qsirch PC Edition. Кроме того, API Qsirch позволяет разработчикам и системным интеграторам создавать собственные настраиваемые функции поиска.

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Процесс поиска нужных файлов стал намного проще с помощью QNAP Qsirch!