HP представил компактный игровой ПК Omen 35L и периферию для геймеров

На выставке Gamescom 2024 компания HP представила несколько геймерских устройств – компактный игровой компьютер Omen 35L, высококачественный микрофон с RGB-подсветкой HyperX QuadCast 2 и механическую беспроводную клавиатуру HyperX Alloy Rise 75.

HP Omen 35L предлагает процессоры AMD Ryzen 7 8700G или Intel Core i7-14700, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 или AMD Radeon RX 7600, до 64 Gb оперативной памяти DDR5 и два твердотельных накопителя M.2 PCIe Gen 4 емкостью 2 Tb. Компьютер получил материнскую плату формата Micro ATX и блок питания ATX. Система охлаждения состоит из двух 140-мм вентиляторов спереди и одного вентилятора сзади.

Порты на передней панели: один USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A и разъем для наушников 3,5 мм. Порты на задней панели: четыре USB 2.0 Type-A, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, три аудиовыхода и Ethernet. Видеовыход (GPU): три порта DisplayPort и один HDMI. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Габариты ПК составляют 410 х 408 х 210 мм. ОС: Windows 11 Pro.

Цена HP Omen 35L с процессором AMD — от $1299, а с Intel — от $1369.

USB-микрофон HyperX QuadCast 2 способен записывать звук в качестве 24 бит/96 кГц. Для сравнения, оригинальный HyperX QuadCast поддерживал 16 бит/48 кГц. Также была представлена модель HyperX QuadCast 2 S, поддерживающая еще более качественный звук — 32 бит/192 кГц. Есть RGB-подсветка со 100 светодиодами. Поддерживаются четыре режима работы: кардиоидный, всенаправленный, двунаправленный и стерео. Также заявлена поддержка шумоподавления на базе ИИ.

Цена HyperX QuadCast 2 — $149, HyperX QuadCast 2 S — $199.

Клавиатура HyperX Alloy Rise 75 получила сменные переключатели клавиш, верхние пластины и кейкапы. Заявляется о 80 часах автономной работы с RGB-подсветкой и до 1500 часов — без нее. Есть встроенный датчик освещения для автоматической регулировки яркости подсветки.

HyperX Alloy Rise 75 появится в продаже в конце октября по цене $230, а сменные верхние пластины будут стоить по $49.