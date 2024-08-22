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22 августа, 2024
ДомойAI / MLMidjourney открыла бесплатный доступ к веб-интерфейсу всем пользователям

Midjourney открыла бесплатный доступ к веб-интерфейсу всем пользователям

Midjourney

Разработчики популярной нейросети для генерации изображений Midjourney открыли доступ к веб-интерфейсу всем пользователям. Ранее функции генерации и редактирования изображений Midjourney были доступны только на сервере Discord в виде команд чат-боту.

В честь запуска веб-версии сервиса каждый пользователь бесплатно может отправить 25 запросов на генерацию изображений после регистрации (по каждому из них нейросеть сделает по 4 картинки). Зарегистрироваться на сайте Midjourney можно при помощи учетной записи Google или все того же Discord. Изображения можно отредактировать и сохранить на устройство. Возможности ИИ в веб-версии идентичны возможностям Midjorney в Discord.

На сайте доступна не только генерация. Можно просматривать и лайкать изображения других пользователей, видя, какой запрос они дали нейросети и какие настройки выставили. Помимо этого, есть поиск по картинкам.

После пробного периода будет предложена подписка:

  • Basic — $10 в месяц;
  • Standart — $30 в месяц;
  • Pro — $60 в месяц;
  • Mega — $120 в месяц.
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