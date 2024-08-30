Холдинг «Гранд-Март» оцифровал свою документацию с помощью “SİMA İmza”

Новое поколение цифровой подписи SİMA, созданное ООО AzInTelecom, работающим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять круг своих партнеров. Следующим учреждением, которое оцифровало свои услуги с «SİMA İmza», стал холдинг “Grand-Mart”.

SİMA İmza интегрирована во внутренний портал подписания документов. Благодаря интеграции все процессы касаемые документов в учреждениях холдинга переводятся в цифровой формат. Кроме того, в процессах заключения трудовых договоров при найме новых сотрудников, а также оформления других работ, связанных с работой существующих сотрудников, начали подписываться с помощь «SİMA İmza».

Отметим, что в холдинг “Grand-Mart” входят крупные продуктовые сети, такие как “Grandmart”, ”Megastore”, ”Bizim market”, ”Novas Home”, ”Bolmart”

Цифровая подпись нового поколения SİMA создает ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. Для обоих сегментов сокращаются финансовые затраты и избегаются потери времени. Способность SİMA интегрироваться в любую систему, а также автоматизация предоставляют пользователям возможность подписывать быстро и разными способами. Ожидается, что подпись, повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране. Более подробную информацию о цифровой подписи SİMA вы можете получить на сайте www.sima.az и позвонив в колл-центр «157».