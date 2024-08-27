Электромобили ближайшего будущего

Каждый год мы видим, как автопроизводители добавляют в свои модельные ряды все больше электромобилей. Над электромобилями сегодня работают все: от хорошо зарекомендовавших себя производителей до новых брендов, таких как Lucid, Canoo и Rivian. И сегодня мы познакомим вас с моделями, которые еще недоступны, но скоро появятся на рынке.

Alfa Romeo

В компании Alfa Romeo подтвердили, что модель Giulia будет модернизирована в ближайшее время и получит электрическую трансмиссию. Ожидается, что базовая версия Giulia EV будет иметь мощность около 350 л.с, а Veloce — около 800 л.с. Первоклассная Giulia продолжит носить историческое имя Quadrifoglio и должна будет иметь мощность более 1000 л.с. Новинка, выход которой ожидается в 2026 году, будет производиться на базе платформы STLA Large от Stellantis Group со сверхбыстрой зарядкой мощностью 800 W и запасом хода до 800 км. Некоторые источники также предполагают, что Giulia будет предлагаться и с двигателями внутреннего сгорания.

Но прежде чем появится Giulia следующего поколения, Alfa Romeo выпустит новый Stelvio. Stelvio будет базироваться на платформе STLA Large и оснащаться как электрическими силовыми агрегатами, так и двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что первым появится электрический внедорожник, который поступит в продажу уже в 2025 году.

Alpine

Alpine, французское подразделение Renault, известное производством легких спортивных автомобилей, планирует выйти на рынок США в конце этого десятилетия с линейкой электромобилей. Наступление возглавит компактный A390, разделяющий платформу с Nissan Ariya и ожидаемый в 2027 году, а также более похожий на универсал A490. Тем не менее, Alpine намерена представить и электрическую модель своего купе A110, дебют которой состоится в 2026 году. А Alpine A310 будет конкурировать с Porsche Taycan, который должен появиться в 2028 году.

Audi

Audi A6 e-tron на данный момент является концептом, но в компании заявляют, что он очень близок к тому, как будет выглядеть серийный автомобиль. Эта модель основана на масштабируемой архитектуре Premium Platform Electric (PPE), которую можно удлинять, поднимать и расширять для различных моделей электромобилей. Он будет продаваться вместе с бензиновым A6 и присоединится к кроссоверу Q6 e-tron на базе PPE в линейке Audi. Концепт A6 e-tron использует два электродвигателя общей мощностью 469 л.с. Электромобиль имеет возможность зарядки мощностью 800 W и сможет проехать до 650 км на одном заряде.

Audi Q6 e-tron занимает промежуточное положение между кроссоверами Q4 и Q8 e-tron и использует ту же архитектуру PPE, которая лежит в основе Porsche Macan EV. Аккумулятор емкостью 94,4 кВт ч должен обеспечивать запас хода около 480 км, а силовая установка мощностью 800 W обеспечит заряд от 10% до 80% примерно за 21 минуту. Двухмоторный полноприводный Q6 e-tron выдает 422 л.с., а SQ6 e-tron увеличивает мощность до 483 л.с. Режим турбонаддува добавляет чуть более 30 л.с. для каждой модели. Q6 e-tron поступит в продажу в конце 2024 года и будет стоять рядом с бензиновым Q5 в линейке Audi.

Bentley

Компания Bentley отложила выпуск своего первого электромобиля до 2027 года, а его презентация назначена на 2026 год. Генеральный директор британской марки заявил, что задержка связана в основном с проблемами программного обеспечения. В Bentley нацелены на то, чтобы обеспечить запас хода не менее 600 км и хотят наделить электромобиль передовыми технологиями помощи водителю.

BMW

Расширенные крылья, более агрессивная посадка и 1136 л.с. — это будущий BMW i5 M, который появится не раньше 2026 года. Новая высокопроизводительная четырехмоторная трансмиссия будет включать в себя векторное управление крутящим моментом между колесами и систему торможения. Электромобиль будет способен дрейфовать и поворачиваться, как танк, за счет огромного крутящего момента, позволяющего вращаться на месте.

Также ожидается, что уникальный на вид концепт Neue Klasse, представленный в 2023 году, станет будущей электрической версией культового BMW 3-Series, ожидаемой в 2026 году.

Концепт представил новый язык дизайна, который должен распространиться на всю линейку. В концепции используется экспериментальная технология e-Ink, похожая на ту, которую вы найдете в электронных книгах. Автомобиль будет построен на новой платформе, которая обещает увеличение запаса хода на 30% по сравнению с текущими моделями.

Buick

Полностью электрический внедорожник Buick Electra, выход которого ожидается до конца текущего года, уже был представлен в Китае. Electra E5 использует аккумуляторную платформу Ultium от GM, имеет запас хода 480 км и мощность 340 л.с. Buick надеется разместить свой логотип с тремя щитами на полностью электрической линейке к 2030 году. А в ближайшей перспективе следует ожидать появления моделей Electra от E1 до E9.

Cadillac

Cadillac хочет вернуться в те времена, когда компания могла называть себя мировым стандартом, не подвергаясь насмешкам. По крайней мере, таков план в отношении предстоящего Celestiq — экстравагантного электромобиля, который будет собираться вручную и стоить более 300 тысяч долларов. Тем, кто сможет позволить себе выложить такую сумму, будет предложен один из авангардных электрических хэтчбеков мощностью 600 л.с., каждый экземпляр которого может быть индивидуально адаптирован согласно их прихотям. Но будет ли этого достаточно, чтобы вовлечь люксовый бренд GM в дискуссию с Bentley и Rolls-Royce?

Большой и дерзкий внедорожник Cadillac Escalade, который оказался популярным среди таких рэперов, как Jay-Z и 50 Cent, также претерпевает электрическую трансформацию. Новый Escalade iQ обещает запас хода примерно в 725 км, а двухмоторная трансмиссия может обеспечить мощность до 750 л.с. Роскошный салон украшен 55” дисплеем, занимающим всю приборную панель, и аудиосистемой с 40 динамиками. Escalade iQ будет предлагаться с системой Super Cruise и будет стоить около 130 тысяч долларов.

В 2026 году в линейке производителя также появится трехрядный Vistiq. Vistiq выглядит примерно так же, как бензиновый XT6, и внешне похож на своих электрических собратьев, с тонкими светодиодными ходовыми огнями поверх вертикальных фар и глянцевой подсветкой решетки радиатора. На первых изображениях виден значок «600E4», обозначающий двухмоторную полноприводную трансмиссию мощностью 500 л.с. Производство Vistiq должно стартовать в следующем году.

Линейка электромобилей Cadillac также пополнится компактным Optiq, который появится в конце 2024 года. Вся линейка Optiq будет использовать двухмоторную полноприводную трансмиссию мощностью 300 л.с. и аккумулятор емкостью 85 кВт ч, а также получит запас хода в 480 км. Внутри электромобиля будет изогнутый 33” экран, который разбавят физические элементы управления. Ожидаемая цена новинки в базовой комплектации составит около 54 тысяч долларов.

Canoo

Canoo — электромобильный стартап из Калифорнии. Появление его пикапа Pickup Truck на рынке ожидается в 2025 году. Новинка обещает мощность более 500 л.с. и запас хода не менее 320 км. Он меньше, чем обычные модели в сегменте пикапов среднего размера, и на 60 см короче, чем Ford Ranger. В Canoo заявляют, что армия США уже тестирует модифицированную версию этого пикапа. А вот интерес к электромобилю Canoo Lifestyle Vehicle уже проявило NASA, которая может использовать его для предстоящих миссий по высадке на Луну. Этот маленький автобус будет иметь запас хода 320 км и мощность до 350 л.с., а стартовая цена составит менее 40 тысяч долларов.

Chevrolet

Вселенная Corvette вот-вот погрузится в настолько дикую фазу, что Marvel может начать делать заметки. В компании Chevrolet уже подтвердили, что скоро появится полностью электрический Corvette — раньше, чем мы могли бы подумать. Corvette EV будет использовать ту же аккумуляторную платформу Ultium, что и другие новые электромобили GM, и, учитывая, что General Motors может заставить многотонный Hummer EV разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, мы возлагаем большие надежды на Corvette EV. Но и это еще не все! Ходят слухи о том, что Corvette EV выйдет под новым суббрендом Corvette в рамках GM, что принесет с собой на рынок множество новых моделей, включая четырехдверное купе и высокопроизводительный кроссовер, который сможет легко позиционировать себя как конкурента Ford Mustang Mach-E или чего-то еще более мощного.

То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Так и в случае с Chevy Bolt. По крайней мере, так считает генеральный директор General Motors, который подтвердил возрождение маленького электромобиля. Bolt вернется во втором поколении, и в Chevrolet обещают, что электрический хэтчбек по-прежнему будет технологичным и доступным вариантом. Bolt следующего поколения будет работать на платформе Ultium и должен появиться в 2025 модельном году.

Chrysler

Учитывая успех Ford Mustang Mach-E, в Chrysler подтвердили, что электрический кроссовер появится в 2025 году. Автопроизводитель также заявил, что предстоящий электромобиль будет отличаться от концепта Airflow. Слухи предполагают запас хода в 650 км и возможность автономного вождения третьего уровня. Не исключено, что электрический кроссовер будет тесно связан с будущим Jeep Wagoneer S.

Deus

Хотя австрийский стартап Deus не так известен, компании удалось привлечь крупных инвесторов для выпуска своего первого электрического гиперкара Vayanne. Изящный кузов был разработан Italdesign, а Williams Advanced Engineering было поручено разработать трансмиссию мощностью 2200 л.с. В компании утверждает, что Vayanne разгоняется до 100 км/ч всего за 1,99 секунды, и гиперкар достигает максимальной скорости в 415 км/ч. Такое обязательно стоит увидеть. Планируется выпустить всего 99 таких электромобилей, а первые поставки Deus планирует начать в 2025 году.

Faraday Future

Faraday Future FF91 первоначально был представлен еще в 2017 году, и сейчас калифорнийский стартап утверждает, что готов поставить первую серийную модель. Элегантный кроссовер может похвастаться мощностью 1050 л.с. от трех электродвигателей и заявленным разгоном до 100 км/ч всего за 2,3 секунды. Аккумулятор емкостью 142,0 кВт ч обеспечивает запас хода в 600 км. Цены начинаются с колоссальных 309 тысяч долларов. Хотя производство Faraday Future началось в конце прошлого года, история финансовых проблем означает, что молодой автопроизводитель еще не выбрался из кризиса. Faraday Future уже поставила несколько автомобилей, но первые FF91, судя по всему, были переданы владельцам в рамках рекламных сделок.

Ford

Сообщается, что Ford откладывает выпуск трехрядного электрического внедорожника, который, как ожидается, принесет культовую табличку с именем Explorer в эпоху электромобилей. Вместо этого Ford отдает предпочтение доступному компактному кроссоверу, цена которого составит около 25 тысяч долларов. Он будет базироваться на новой платформе, которая также может стать основой для пикапа. Интересно, что Ford уже продает в Европе небольшой электрический кроссовер, который разделяет платформу с Volkswagen ID.4 и, что сбивает с толку, также называется Explorer.

А вот выход электрического пикапа следующего поколения под кодовым названием Project T3 отложен до 2026 года. Пикап будет ездить на новой платформе, которая поддерживает более широкое использование внедорожных транспортных средств. Пикап будет построен в новом кампусе BlueOval City в Теннесси, при этом производство будет наращиваться постепенно, чтобы избежать проблем с качеством.

Genesis

Слухи о скором выходе флагманского электрического внедорожника Genesis GV90 подтвердились, когда автопроизводитель представил роскошный концепт Neolun перед автосалоном в Нью-Йорке в 2024 году. Ожидается, что большой внедорожник поделится своей основой с Kia EV9 и предстоящей серийной версией Hyundai Ioniq 7. GV90 должен проезжать около 400 км и производить около 500 л.с. от пары электродвигателей. Но основное внимание будет сосредоточено салону. Если судить по фиолетовой стеганой коже и богато украшенной отделке концепта Neolun, интерьер будет роскошным.

GMC

Приготовьтесь к выходу на рынок GMC Sierra EV — первого электрического пикапа бренда. Несмотря на то, что Sierra имеет общие черты с экстравертным GMC Hummer EV, во многих отношениях Sierra менее экстремальна. Электрическая Sierra выйдет в конце 2024 года вместе с Denali Edition 1. Эта модель с топовыми характеристиками включает в себя полноприводную трансмиссию мощностью 754 л.с. с запасом хода около 650 км, но она будет стоить почти 109 тысяч долларов. Эта шестизначная цена включает в себя систему автоматического вождения Super Cruise от GM, рулевое управление задними колесами, позволяющее осуществлять Crab Walk, и интерьер, выполненный из лучших материалов, которые предлагает GMC. К счастью, в 2025 году появятся менее дорогие модели Sierra EV, включая внедорожную комплектацию AT4.

Honda

В то время как Honda сотрудничает с GM в создании Prologue, японский автопроизводитель занят подготовкой собственной электрической платформы, которая ляжет в основу следующего электромобиля. Модель Saloon, которая должна выйти в 2026 году, является невероятно футуристическим автомобилем. Платформа Honda будет оснащена новым аккумулятором высокой плотности, который, по утверждению автопроизводителя, будет заряжаться от 15% до 80% за 10-15 минут. Аккумулятор также будет более устойчивым к деградации. В компании обещают снижение его емкости всего на 10% за 10 лет.

Hyundai

Построенный на той же платформе E-GMP, что и Ioniq 5, Ioniq 7 будет по размеру аналогичен нынешнему трехрядному Palisade. В настоящее время Hyundai только продемонстрировала нам этот концепт, но, судя по нынешнему языку дизайна серийных моделей, вполне возможно, что финальная модель будет выглядеть еще более безумной. От такого большого внедорожника стоит ожидать большого аккумулятора, способного обеспечить запас хода не менее 500 км.

Jeep

Jeep Wagoneer S — первый электромобиль бренда, и, несмотря на то, что он разделяет имя с газовыми гигантами компании, он меньше, чем даже Grand Cherokee. Кузов гладкий и точеный, а салон выглядит роскошно благодаря трем экранам и множеству аксессуаров. Первоначальные версии будут оснащены двухмоторной полноприводной трансмиссией мощностью 600 л.с., позволяющей разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды. В Jeep заявляют, что запас хода превышает 480 км, а цены на Launch Edition будут начинаться с 72 тысяч долларов. Продажи стартуют позже в этом году. Также Jeep представил прочную комплектацию Trailhawk.

В настоящее время Jeep продает подключаемый гибрид Wrangler 4xe, но теперь компания анонсировала полностью электрическую версию культового внедорожника Wrangler. Jeep продемонстрировал концепт Magneto в рамках Jeep Safari. Внешне он выглядит как типичный двухдверный Wrangler Rubicon, но внутри Magneto есть четыре аккумуляторных блока общей мощностью 285 л.с. Утечка документа, раскрывающего производственные планы компании, указывает на то, что полностью электрический Wrangler появится в 2028 году и к нему присоединится подключаемая гибридная модель с расширителем запаса хода.

Kia

Вслед за отмеченными наградами EV6 и EV9 Kia планирует выпустить компактный EV3, который, как ожидается, поступит в продажу в 2026 году. Серийный автомобиль сохранит необычный внешний дизайн концепта. Подробностей о силовой установке пока не так много, но в Kia заявляют, что модель с увеличенным запасом хода сможет проехать 560 км от аккумулятора емкостью 81,4 кВт ч. Время разгона от 0 до 100 км/ч для одномоторных моделей составляет 7,5 секунды. EV3 может стоить всего 30 тысяч долларов.

Но электрическое будущее Kia сосредоточено не только вокруг кроссоверов. Концепт EV4 2023 года, который представлял собой седан с аккумуляторным питанием, должен появиться в ближайшие годы. Модель получит свежий дизайн, просторный салон и богатый вид. Большая часть органов управления будет скрыта от глаз. О будущей серийной модели известно не так много подробностей, но ожидается, что EV4 появится к 2026 году.

Lamborghini

Серийная модель электромобиля по мотивам концепт-кара Lamborghini Lanzador должна появиться в 2028 году. Электромобиль Lamborghini выглядит, как детище, вдохновленное ралли Huracán Sterrato и внедорожником Urus. Концепт оснащен двумя дверями, выпуклыми расширителями крыльев и характерным стилем Lambo. На каждой оси будет установлен электродвигатель общей мощностью 1341 л.с. Пока нет информации о емкости аккумулятора и запасе хода. Также стоит ожидать, что цены будут сравнительно высокими по сравнению с другими моделями Lamborghini. Например, 300 тысяч долларов или больше.

Land Rover

Первый электрический Range Rover будет представлен позднее в этом году. Это модель с силовой установкой мощностью 800 W способна преодолевать рвы глубиной до 85 см. Ожидается, что он будет во многом разделять свой внешний вид с бензиновым Range Rover, что неудивительно, учитывая, что обе модели будут использовать одну платформу, а нынешний Range Rover разработан с учетом будущего электромобиля.

Lexus

Lexus готовится к выпуску еще одного суперкара. Последняя попытка компании в виде модели LFA произвела неоспоримое впечатление своим ревущим двигателем V-10. Однако следующая модель Lexus будет электрической, мощностью около 1000 л.с. и разгоном до 60 км/ч за менее чем 2 секунды. Ожидается, что твердотельные батареи, которые Toyota планирует выпустить к концу десятилетия, смогут обеспечить запас хода в 700 км. В Lexus также рассматривают возможность создания имитации механической коробки передач с педалью сцепления и рычагом переключения передач для повышения вовлеченности водителя. Цена будет шестизначная.

Lexus, как и его материнская компания Toyota, медленно выходит на рынок электромобилей, но за его первой попыткой в виде кроссовера RZ в ближайшие несколько лет последует новый трехрядный внедорожник. Производитель автомобилей класса люкс подал заявку на товарный знак на название «TZ» в Европе, и стоит ожидать, что электрический трехрядный двигатель послужит аналогом недавно выпущенного бензинового TX. Lexus разделит свою платформу с предстоящим трехрядным электрическим кроссовером Toyota bZ5X и может быть похожим на концепт электрифицированного внедорожника 2021 года.

Lincoln

Lincoln стремится создать полностью электрическую линейку к 2030 году. Первоначально ожидалось, что серийная версия концепта Star появится в 2025 году в качестве первого электромобиля Lincoln, но задержки с выпуском собственного трехрядного электрического внедорожника Ford позволяют предположить, что Star может появиться не раньше 2027 года. Star будет наполовину похож на Lincoln Aviator и наполовину на космический корабль. Салон концепта оснащен полноразмерным цифровым дисплеем на приборной панели, скульптурными ковшеобразными сиденьями, встроенным охладителем для напитков, хрустальными акцентами и элементами отделки цвета розового золота. Серийный среднеразмерный двухрядный кроссовер будет поставляться как с задним, так и с полным приводом. Ожидается, что его стартовая цена составит около 70 тысяч долларов.

Lotus

В этом году Lotus представила свой электромобиль мощностью 900 л.с., который будет производиться в Ухане (Китай). Базовая модель обещает колоссальные 600 л.с. с полным приводом. В Lotus утверждают, что Eletre будет иметь запас хода около 500 км, а аккумулятор можно будет пополнить на 65% за 20 минут с помощью устройства быстрой зарядки. Eletre обещает стать самым быстрым автомобилем, который когда-либо производила Lotus.

Lotus также расширяет свою линейку Emeya роскошным электрическим седаном, который составит конкуренцию Porsche Taycan и Lucid Air. Emeya имеет изящный аэродинамический силуэт, а также аккумулятор емкостью 102 кВт ч, который обещает запас хода в 500 км. Будут доступны две силовые установки: базовый автомобиль мощностью 603 л.с. с крутящим моментом 523 Нм и топовый вариант мощностью 905 л.с. с двухскоростной коробкой передач и крутящим моментом 727 Нм. Этот вариант разгонится до 100 км/ч менее чем за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигнет 255 км/ч. Салон имеет такой же роскошный дизайн, как и электрический внедорожник компании Eletre. Продажи стартуют в этом году, а цена, как ожидается, превысит 100 тысяч долларов.

Lucid

Lucid Gravity — второй автомобиль калифорнийского стартапа, обещающий революционный подход к роскошному электрическому внедорожнику. Стиль не сильно отличается от плавной формы седана Air. Продуманная упаковка обеспечила Lucid общую длину короче, чем у Audi Q7, при этом поместив три ряда в просторный салон. Все внедорожники Gravity используют двухмоторную полноприводную трансмиссию, а максимальный запас хода Lucid составляет более 700 км. Высокопроизводительный Dream Edition сможет разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды. В Lucid заявляют стартовую цену на уровне 80 тысяч долларов, а поставки начнутся в конце 2024 года.

Молодой американский стартап планирует еще больше расширить свою линейку в конце 2026 года за счет выпуска небольшого и недорогого кроссовера. Генеральный директор Lucid подтвердил, что бренд работает над электрическим внедорожником среднего размера, цена которого будет составлять около 48 тысяч долларов. Производство будет осуществляться на втором передовом заводе Lucid в Саудовской Аравии. А недавно Lucid зарегистрировала торговую марку Earth, которая могла бы украсить предстоящий кроссовер.

Maserati

Новый кроссовер Grecale станет ключевым элементом расширяющейся линейки электромобилей Maserati. Все электромобили Maserati будут носить название Folgore (по-итальянски «молния»), и компания уже представила Grecale Folgore 2024 года наряду со стандартной моделью. А в модель GranTurismo Folgore, которая также ожидается в этом году, Maserati добавит электрическую трансмиссию и три электромотора, способных производить в совокупности 818 л.с., разгоняя этот электромобиль до 100 км/ч за 2,7 секунды. Аккумуляторный блок в форме собачьей кости прорезает салон и занимает часть моторного отсека, а также пространство позади задних сидений. Батарея GranTurismo Folgore емкостью 83 кВт ч обеспечит запас хода примерно в 385 км, хотя этот показатель, вероятнее всего, завышен.

Mercedes

Концепт Mercedes-Benz EQG трансформировался в G580 с технологией EQ и появится на рынке в 2025 году. G580 очень похож на концепт Mercedes-Benz EQG и остальную часть модельного ряда G-класса. Аккумулятор емкостью 116,0 кВт ч, который должен обеспечивать запас хода примерно в 385 км, защищен защитной пластиной из углепластика. Четырехмоторная трансмиссия выдает 579 л.с. и обеспечивает точное распределение крутящего момента на каждое колесо. G580 также должен сохранить свою надежность в условиях бездорожья.

Подразделение Mercedes-AMG также разрабатывает собственный электромобиль, который должен появиться на рынке к 2026 году и будет черпать вдохновение из концепции Vision AMG 2022 года. Спортивный электрический четырехдверный автомобиль будет оснащен уникальной платформой под названием AMG.EA. Ну а следующая версия седана начального уровня CLA от Mercedes будет иметь одно- и двухмоторную трансмиссию. При этом концепт будет приводить в движение задние колеса от одного двигателя мощностью 235 л.с. Ожидается, что CLA EV станет первым автомобилем, использующим новую архитектуру Mercedes и сможет проехать около 650 км на одном заряде. Электрический CLA должен появиться в 2026 году.

Mini

Знаменитый хэтчбек Mini Cooper подвергнется капитальным изменениям в 2025 году, а его электрическая модель получит аккумулятор емкостью 53,0 кВт ч, что должно увеличить запас хода в 175 км, который обещал уходящий с рынка Cooper Electric. Наряду с одномоторной переднеприводной моделью Mini предложит двухмоторный полноприводный вариант мощностью 313 л.с. и, в конечном итоге, электрическую версию John Cooper Works. Поездка на прототипе показала, что новый электрический Cooper сохранит веселый и энергичный характер вождения и даже позволит дрифтовать в поворотах благодаря хитроумной компьютерной системе. Cooper EV появится не раньше 2025 года. Тогда же стоит ожидать и Mini Aceman — крошечный электрический кроссовер, который станет эффективной заменой универсалу Clubman. При длине в 4 м Aceman даже короче Chevy Bolt EV. Базовый автомобиль в Европе будет использовать трансмиссию мощностью 184 л.с., подключенную к аккумулятору емкостью 42,5 кВт ч.

Электрическая версия небольшого внедорожника Mini обещает быть гораздо более удобной в использовании, чем небольшой хэтчбек Cooper SE с малым запасом хода, который сейчас продается. Countryman Electric будет иметь общую основу с BMW iX1 и будет предлагаться исключительно как двухмоторная версия SE ALL4 мощностью 308 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 64,6 кВт ч должна обеспечивать запас хода около 370 км. Countryman EV появится осенью 2024 года в качестве модели 2025 года вместе с новой бензиновой моделью.

Nissan

После более чем 40 лет производства Nissan в прошлом году прекратил выпуск седана Maxima. Но это имя не исчезнет надолго. Nissan намерен возродить Maxima в качестве электромобиля, который может появиться в 2025 году. Стиль, скорее всего, будет основан на концепции IM 2019 года, которая отличалась чистой поверхностью и гладкой линией крыши в стиле фастбэк. Ожидается, что новая Maxima поделится своей платформой с внедорожником Ariya, запас хода которого достигает 490 км. А цена новинки не превысит 40 тысяч долларов.

Polestar

Дизайн двухрядного внедорожника Polestar 3 чем-то напоминает космический корабль. Ожидается, что в продажу эта модель поступит в ближайшее время. Polestar 3 будет оснащен либо двухмоторным агрегатом мощностью 489 л.с., рассчитанным на заявленный пробег в 505 км, либо двигателем мощностью 517 л.с. с запасом хода в 770 км. Это первый автомобиль бренда, произведенный в Америке, который присоединится к Volvo S60 и XC90 следующего поколения на их заводе в Южной Каролине в 2024 году. Цена Polestar 3 стартует от 75 тысяч долларов.

Если пропорции Polestar 3 не кажутся вам достаточно гладкими, то наклонная линия крыши, напоминающая купе, у немного меньшего по размеру Polestar 4 должна прийти вам по вкусу. Двухмоторная полноприводная модель Performance имеет мощность 544 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Одномоторный заднеприводный двигатель Polestar 4 развивает мощность 272 л.с. и обеспечивает запас хода более 480 км от аккумулятора емкостью 94,0 кВт ч. Дизайн интерьера выполнен в классическом шведском минимализме. Кроме того, Polestar 4 выделяется отсутствием заднего стекла. Цена должны начинаться примерно с 60 тысяч долларов

Ожидаемый в 2025 году Polestar 5 должен составить конкуренцию Tesla Model S и Porsche Taycan. Это большой и модный электрический седан класса люкс, дизайн серийной спецификации которого во многом отражает обтекаемый внешний вид концепта Precept. Двухмоторная трансмиссия будет производить 884 л.с., а аккумылятор емкостью 103,0 кВт ч должен обеспечивать запас хода не менее 480 км. Цена соответственно должна быть в пределах 100 тысяч долларов. Ну а Polestar 6 и вовсе заставит ваше сердце биться чаще. Серийная версия будет не только оснащена полноприводной трансмиссией мощностью 884 л.с., но это будет родстер с открытым верхом, который выглядит столь же колоритно, сколь и радикально. Электромобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды и сможет достичь максимальной скорости в 250 км/ч. Появление Polestar 6 запланировано на 2026 год, начиная с 500 специальных экземпляров под названием LA Concept. Каждый из них будет почти клоном потрясающего концепта, за исключением футуристического автономного дрона.

Porsche

В Porsche хотят чтобы к 2030 году более 80% продаж приходилось на электромобили, и Macan EV станет ключом к достижению этой цели. Это будет первый Porsche, использующий платформу PPE совместно с Audi. Электрическая версия популярного внедорожника Porsche использует 800 кВт ч архитектуру для подзарядки аккумулятора от 5% до 80% за 21 минуту и должна иметь запас хода около 480 км. Двухмоторная полноприводная трансмиссия модели Turbo выдает 630 л.с., разгоняя кроссовер до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Продажи начнутся во второй половине 2024 года, а базовый Macan 4 будет стоить 80450 долларов.

Первый электрический спортивный автомобиль Porsche станет преемником модели 718. Ожидается, что электрические Cayman и Boxster, построенные на платформе PPE Volkswagen Group, будут использовать ту же 900 кВт ч электрическую архитектуру, что и испытательный автомобиль Porsche GT4 ePerformance. Базовая модель с одним двигателем будет мощностью не менее 450 л.с., приводящим в движение задние колеса, а за ней последуют полноприводные двухмоторные версии мощностью более 1000 л.с. Электромобиль будет стоить примерно на 15 тысяч долларов дороже по сравнению с существующими моделями с бензиновыми двигателями, с которыми они будут сосуществовать примерно 2 года.

Также Porsche расширит свою линейку электрических внедорожников новой моделью, которая будет стоять над будущим Cayenne EV. Эта флагманская модель будет базироваться на новой платформе под названием SSP Sport, которая, как говорят в компании, позволяет заряжать аккумулятор от 10% до 80% всего за 12 минут. В Porsche также заявляют, что внедорожник будет оснащен функциями автоматического вождения.

Ram

Всего через пару месяцев после дебюта инновационного и яркого концепта Revolution компания Ram представила значительно упрощенную серийную модель, которая теперь называется Ram 1500 REV. Серийный пикап придерживается более традиционного стиля бензинового грузовика, но с измененным дизайном передней и задней частей. 1500 REV построен на новой архитектуре под названием STLA Frame, специально созданной для электромобилей с кузовом на раме, и будет иметь полный привод благодаря двигателям на передней и задней осях. В Ram также подтвердили, что будет предложена версия с увеличенным запасом хода и бензиновым двигателем. Производство начнется в следующем году.

Rivian

За большим электрическим грузовиком Rivian R1T и внедорожником R1S последует более компактная модель, получившая простое название R2. Ожидается, что R2 будет стоить всего 45 тысяч долларов, что примерно на 30 тысяч долларов меньше, чем R1S. По размеру R2 будет аналогичен Porsche Macan. Планируется три варианта трансмиссии: одномоторная заднеприводная, двухмоторная полноприводная и спортивная трехмоторная полноприводная, которая разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Запас хода Rivian R2, который должен появиться в середине 2026 года, составит более 480 км. После появления R2 Rivian еще больше сократит размеры R3 и R3X. Эти малолитражные модели получат общую платформу с R2 и появятся не раньше 2027 года.

Sony-Honda

Sony и Honda объединяются, чтобы сформировать Sony Honda Mobility, которая выпустит свой первый электромобиль под брендом Afeela в 2026 году. У седана Afeela пока нет названия, но прототип довольно красивый. Первый электромобиль под брендом Afeela, оснащенный 45 камерами и датчиками, обещает автоматическое вождение третьего уровня. Новинка получит аккумулятор емкостью 91,0 кВт ч и полный привод с двигателями мощностью 241 л.с. спереди и сзади. Но не ожидайте, что здесь будет слишком много внимания уделено таким вещам, как мощность или производительность. Вместо этого Afeela пытается завоевать признание пользователей экранами, охватывающими всю приборную панель, которые предложат возможность потокового развлекательного вещания.

Subaru

Subaru Solterra, близкий родственник Toyota bZ4X, в настоящее время является единственным электромобилем бренда, но компания планирует выпустить еще три электрических кроссовера к концу 2026 года. Все они будут разработаны с помощью Toyota. К концу 2028 года Subaru добавит к своему автопарку еще четыре электромобиля, которые будут разработаны уже собственными силами.

Tesla

Когда в 2017 году Tesla впервые анонсировала Roadster второго поколения, было объявлено, что электромобиль будет разгоняться до 100 км/ч за искажающие реальность 1,9 секунды и развивать скорость в 400 км/ч. Roadster должен быть оснащен аккумуляторной батареей емкостью 200 кВт ч, обеспечивающей запас хода в более чем 950 км. Однако теперь Маск утверждает, что Roadster разгонится до 60 км/ч менее чем за 1 секунду, и этот проект станет результатом сотрудничества с ракетной компанией Маска SpaceX. Был даже анонсирован дополнительный пакет, который добавит электромобилю 10 небольших ракетных двигателей. Маск даже намекнул, что они, возможно, даже позволят Tesla. Хоть Маск и говорит, что поставки Roadster начнутся в 2025 году, большинство экспертов по-прежнему настроены скептически.

Toyota

Последняя Toyota Tacoma впервые оснащена гибридной трансмиссией, но вскоре модель также станет полностью электрической. Toyota впервые продемонстрировала концепт Pickup EV в 2021 году. Концепт имел закрытую решетку радиатора, но в остальном выглядел так же, как и серийная модель, что заставило всех поверить, что электромобиль все же появится на рынке в ближайшие годы. Также Toyota готовит трехрядный электрический внедорожник, который будет называться bZ4X и станет аналогом бензинового Highlander. Никаких подробностей о силовых установках этого автомобиля пока неизвестно, но стоит ожидать, что это будет двухмоторная полноприводная модель. У bZ5X также будет общая платформа с предстоящим трехрядным электрическим Lexus TZ.

Volkswagen

Четырехдверный электромобиль Volkswagen ID.7 эффективно заменяет Passat и будет поставляться в одномоторной заднеприводной конфигурации мощностью 282 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 77,0 кВт ч, позаимствованная у кроссовера ID.4, должна обеспечить ID.7 запас хода около 280 км. За довольно стандартным дизайном седана на самом деле скрывается практичный хэтчбек. В салоне имеется огромный 15” сенсорный экран и проекционный дисплей дополненной реальности. Первоначально ID.7 должен был появиться в 2024 году, но теперь он отложен на неопределенный срок.

Volvo

Привлекательный Volvo EX30 меньше и дешевле, чем другие малолитражные электрические внедорожники Volvo. Электромобиль будет поставляться с двумя трансмиссиями: одномоторный заднеприводный вариант мощностью 268 л.с. и двухмоторный полноприводный вариант мощностью 422 л.с. Аккумулятор емкостью 64,0 кВт ч обеспечивает запас хода в 765 км. Продажи EX30 должны были начаться этим летом по цене от 36245 долларов, но выпуск электромобиля был отложен до 2025 года. Производство третьего поколения компактного кроссовера Volvo XC60 начнется в этом году и это будет первый автомобиль бренда, в котором будут использоваться аккумуляторные элементы, разработанные совместно со шведским производителем аккумуляторов Northvolt. Партнерство также приведет к созданию в 2026 году в Европе гигантского завода по производству аккумуляторов. Также в ближайшее время должен выйти EX90 — первый электромобиль Volvo, разработанный с нуля. EX90 будет оснащен двухмоторной полноприводной трансмиссией мощностью 402 л.с. в модели начального уровня или 496 л.с. в варианте Twin Motor Performance. Электрический EX90, скорее всего, будет иметь более высокую цену по сравнению с бензиновым XC90.

Хотя у Volvo уже есть обширная линейка электромобилей, все они являются внедорожниками. Ситуация изменится, как только Volvo подготовит ES90 — электрический седан среднего размера, который заменит бензиновый S90. Ожидается, что ES90 получит аккумуляторную батарею емкостью 111,0 кВт ч и запас хода около 480 км. Будут предлагаться как заднеприводные, так и полноприводные модели. Ожидается, что ES90 поступит в продажу в 2025 году.