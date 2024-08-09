AnTuTu: свежий рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на конец июля 2024 года. Как всегда, эксперты не брали в расчет камеры, автономность и другие параметры.

Категория до 138 долларов

Первое место неожиданно занял смартфон ZTE Axon A41 5G, который был представлен в 2022 году. Изначально аппарат продавался за 610 долларов, а теперь подешевел до 137 долларов. На втором месте — ZTE Voyage (Yuanhang) 41 5G, на третьем — iQOO Z8x.

Категория от 139 до 277 долларов

На первом месте Redmi Turbo 3, Redmi K70E опустился на второе, а замыкает тройку OnePlus Ace 3V.

Категория от 278 до 415 долларов

Лидерами стали Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70 и iQOO Neo9.

Категория от 416 до 554 долларов

Первое место принадлежит OnePlus Ace 3 Pro, а второе — Meizu 21, третье — Realme GT5 Pro.

Категория от 555 долларов

На первом месте Red Magic 9 Pro, на втором – OnePlus 12, третье место получил Red Magic 9S Pro.

Статистика AnTuTu собрана в период с 1 по 31 июля 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.