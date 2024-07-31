“TIER 3 Design” сертификат был дан новым дата центрам “AzInTelecom”

ООО «AzInTelecom» Министерства цифрового развития и транспорта начало подготовительные работы по строительству двух новых дата-центров в Азербайджане. Будущие дата-центры получили сертификат «TIER 3 Design», который устанавливает международные стандарты качества по стабильности и надежности.

Сертификат, выданный организацией Uptime Institute в США, считается престижным международным сертификатом с точки зрения надежного обмена данными, стабильности и бесперебойного обслуживания. ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Южно-Кавказском регионе, имеющим сертификат «TIER 3». Сертификаты «TIER 3» и «TIER 3 Design» получены для обоих существующих дата-центров компании, расположенных в Баку и Евлахе. На сегодняшний день 115 государственных учреждений полностью или частично перенесли свои информационные системы в эти центры обработки данных.

Необходимость строительства новых дата-центров вызвана растущим спросом на надежные «облачные» сервисы в стране, цифровизацией государственных услуг и процессов управления, а также увеличением объема обрабатываемых данных. С этой целью ООО «AzInTelecom», с привлечением международной консалтинговой компании, провело переговоры с около 150 государственными учреждениями. На основании информационного запроса был подготовлен концептуальный документ и определена потребность на ближайшие 10 лет.

Ожидается, что новые дата-центры, которые будут построены в Абшеронском и Гаджигабульском районах, внесут важный вклад в процесс цифровизации в Азербайджане. Системы критической инфраструктуры в новых дата-центрах будут зарезервированы в особом режиме, а активное оборудование будет обеспечено высокоуровневыми трубопроводами охлаждения, как и в существующих дата-центрах. В результате будет обеспечена непрерывность обслуживания при техническом осмотре и ремонте оборудования. Кроме того, благодаря оптимизации использования энергии и оборудования для распределения энергии, центры будут работать с высокой экологической чувствительностью.

Строительство новых дата-центров улучшит предоставление и организацию цифровых государственных услуг, сократит затраты на приобретение и обслуживание отдельной «облачной» инфраструктуры для учреждений, повысит международный рейтинг страны, связанный с цифровизацией, улучшит обмен информацией между учреждениями и будет стимулировать анализ больших объемов данных.