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31 июля, 2024
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Azercell объявляет о запуске услуги «Заказ номера»

Azercell

С 31 июля 2024 года Azercell запускает услугу «Заказ номера». Клиенты смогут заказать желаемый номер Azercell с помощью новой функции сайта www.azercellim.com, не дожидаясь его поступления в продажу. Следует отметить, что услуга заказа номера совершенно бесплатна.

Для заказа номера пользователю необходимо ввести желаемый номер в поисковое окно на сайте www.azercellim.com. Если номера нет в продаже, но его можно подготовить, откроется новая страница, на которой будет предложено оплатить стоимость номера онлайн и заказать его немедленную подготовку к приобретению.

Готовый номер абонент сможет получить в любом официальном центре продаж Azercell по своему выбору. Также стоимость номера при заказе можно будет оплачивать ежемесячно в рассрочку в рамках услуги Taksit.

Напомним, что услуга Taksit позволяет пользователям BirKart приобрести номера Azercell стоимостью свыше 100 AZN в рассрочку на период до 12 месяцев без процентов на сайте www.azercellim.com.

Чтобы получить дополнительную информацию и воспользоваться новой услугой, посетите сайт www.azercellim.com.

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