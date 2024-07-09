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9 июля, 2024
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Представлена обувь для перемещения по виртуальной реальности

обувь

Британско-американский стартап Freeaim представил инновационную обувь для контроля перемещения геймеров по виртуальной реальности. Обувь с моторизованными колесами под названием Freeaim VR Shoes внешне похожа на электрические роликовые коньки. Они могут решить проблему передвижения в виртуальном пространстве, с которой сталкиваются разработчики VR-игр и приложений.

Freeaim VR Shoes «работают» по принципу беговых дорожек, но только носимых и миниатюрных. Каждый раз, когда игрок приближается к границе безопасной зоны (2 × 2 метра), они незаметно возвращают его к центру, позволяя избежать незапланированного столкновения с предметами интерьера.

По словам разработчиков, Эшли Фоксфорта (Ashley Foxcroft) и Алекса Эванса (Alex Evans), их решение превосходит существующие беговые устройства, которые многие пользователи сравнивают с катанием на коньках и отмечают другие неудобства. Кроме того, Freeaim VR Shoes не требуют использования громоздких поддерживающих конструкций и ремней безопасности.

Каждый «ботинок» имеет по восемь колес на поворотных платформах, блок управления и аккумулятор, заряда которого будет хватать на полтора-два часа использования. Дизайн обуви пока не является окончательным и еще будет дорабатываться перед поступлением в свободную продажу. Текущая версия обуви позволяет пользователям ходить, бегать, поворачиваться на месте и делать несколько шагов в сторону. В будущем планируется добавить возможность ходьбы назад и неограниченного бокового перемещения. Freeaim VR Shoes совместимы с любыми VR-гарнитурами, поддерживаемыми SteamVR, и работают с большинством ПК-игр виртуальной реальности.

В настоящее время Freeaim VR Shoes доступны корпоративным клиентам по цене $4999 за пару. Ожидается, что потребительская версия выйдет на рынок в следующем году по цене около $1000.

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